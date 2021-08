Teilnehmer fürs Bundesnachwuchschampionat 2021 nominiert

Auch dieses Jahr ist das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter wieder Teil der Deutschen Jugendmeisterschaften, die vom 9. bis 12. September in Darmstadt stattfinden. Folgende Reiterinnen und Reiter wurden dafür ausgewählt.

Wer beim Bundesnachwuchschampionat dabei sein will, muss zuvor von seinem Landesverband für einen Auswahllehrgang in Warendorf nominiert worden sein. Teilnehmen können Talente im Alter von bis zu 15 Jahren. Im Rahmen dieses Lehrgangs werden dann die 20 besten Teilnehmer ausgewählt, die dann beim Bundesnachwuchschampionat startberechtigt sind. Ohnehin gesetzt sind die Teilnehmer an der Europameisterschaft der Children des laufenden Jahres.

Geritten werden beim Bundesnachwuchschampionat die beiden FEI-Aufgaben für Children, also Mannschafts- und Einzelprüfung. Die drei Wertnotenbesten aus diesen beiden Prüfungen qualifizieren sich fürs das Finale auf L-Niveau mit Pferdewechsel.

Und dies sind die Teilnehmer 2021:

Leni Sophie Louise Wächter (Gerlingen/BAW) mit La Costo,

Kira Marie Hladik (Großostheim/BAY) mit Fine Rose,

Lara Lattermann (Ansbach/BAY) mit Soleil de la coeur,

Amelie Schröder (München/BAY) mit Temptation Junior,

Nele Klaus (Stahnsdorf/BBG) mit Bonfire B,

Fabian Klatt (Hahausen/HAN) mit Fräulein Feni,

Merle Marie Könke (Gnarrenburg/HAN) mit L’Esperado,

Carolina Kim Rabeler (Bockelkathen/HAN) mit Quantino,

Katharina Dülffer (Niestetal/HES) mit Darling,

Maria Pohl (Marburg/HES) mit Harlem D,

Lana Külper (Nostorf/MEV) mit Dozent,

Lennea Höfler (Düsseldorf/RHL) mit Dorian Grey,

Leonie Honnefelder (Frechen/RHL) mit For Deluxe,

Vanessa Carduck (Ramsen/RP) mit Birkhof’s Sirtaki,

Justus Buch (Grabow/SAN) mit Der kleine Prinz,

Hanna Isermann (Poyenberg/SHO) mit Franz,

Sina Brügger (Ascheberg/ WEF) mit Freixenet,

Etienne de Sainte Fare (Salzkotten/WEF) mit Sainte’s Denpasar,

Lotta Plaas (Sassenberg/WEF) mit Balsamico,

Charlotte Venschott (Witten/WEF) mit Calino,

Leonie Wullkotte (Recklinghausen/WEF) mit Fandangho,

Clara Paschertz (Cloppenburg/WES) mit Danubio OLD,

Martha Raupach (Damme/WES) mit Radisson,

Lena Richter (Fürstenau/WES) mit Fiorenzo,

Matilda Tietje (Alfhausen/WES) mit Feingefühl,

Cesarine von Eicken (Lütjensee/SHO) mit Fürstenliebe De,

Samira Tasci (Heuchelheim/HES) mit Dondolo.

Lara Lattermann, Lotta Plaas, Clara Paschertz und Martha Raupach waren dieses Jahr bei den Europameisterschaften der Children am Start gewesen und hatten überlegen Mannschaftsgold gewonnen.