Fehmarn: Holsteiner Masters für Inga Czwalina

Wie schön, dass doch nicht alle Traditionsturniere dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind! Dieses Wochenende steht auf Fehmarn das Sommerturnier an. Und die Holsteiner feiern es auf ihre Weise.

In diesem Fall mit einem Sieg von Landesmeisterin Inga Czwalina im Preis der Holsteiner Masters. Auf der zwölfjährigen Holsteiner Stute Armata fegte Czwalina in 64,04 Sekunden durch den Parcours und zeigte damit 59 Konkurrenten in dem S**-Springen die Eisen.

Armata konnte sogar noch länger ausruhen als ihre vierbeinigen Kollegen. Denn vor der Corona-Pause war ihre Reiterin nicht fit – kaputtes Kreuzband nach dem Skilaufen, Zwangspause. Aber nun ist alles wieder gut und es darf wieder geritten werden.

Und glücklicherweise ist das vielerorts ja jetzt auch wieder möglich. Wobei Carsten-Otto Nagel, der mit La Conga Rang zwei belegte (65,36), anscheinend noch etwas länger ohne Turniere ausgekommen wäre: „Schlimm fand ich das nun nicht.“

Ob das Nagels Kollege auf dem Moorhof, Nisse Lüneburg, auch so sieht, darf bezweifelt werden. Schließlich wollte Lüneburg dieses Jahr eigentlich seinen Titel als Rider of the Year verteidigen und beim Derby versuche, seinen vierten Sieg zu erringen.

Doch zumindest das mit der Riders Tour wird dieses Jahr ja nun nichts. Ein kleiner Trost mag der dritte Platz heute mit Look at me R (65,79).