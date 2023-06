Future Champions Hagen: Nationenpreis der Junioren-Springreiter nach Irland

Bei den Hagen Future Champions ging es heute um den Nationenpreis der Junioren im Springen. Nur dank der schnelleren Zeit siegten die Iren vor dem Team aus Deutschland.

Auf die Nationenpreise der Jungen Reiter und Junioren gestern im Dressurviereck, folgte am heutigen Tag der Nationenpreis der Junioren im Parcours. Fünf Nationen gingen mit jeweils vier Reitern an den Start. Drei Teams blieben fehlerfrei. Den Sieg holten sich – wieder mal – die Junioren aus Irland. In fast gleicher Besetzung siegten sie schon im April in Gorla Minore. In Hagen stiegen für die Iren Tom Wachman in den Sattel von Cathalina S (0/74,91) und Timmy Brennan in den Sattel von Diadema Della Caccia (0/72,02). Für das dritte gewertete Ergebnis sorgte der amtierende Europameister der Ponyspringreiter Eoin Brennan auf Eskola M (0/75,42). Das vierte Paar, Coen Williams und Conthanja, ebenfalls Mannschafts-Europameister, ging nicht an den Start. Mit insgesamt null Fehlern und 222,35 Sekunden blieben die Iren gut eine Sekunde schneller als das zweitplatzierte Team aus Deutschland.

Deutschland auf Rang zwei

Für das fehlerfreie Ergebnis des Teams Deutschland sorgten Tony Stormanns mit Cinnamo (0/73,74), Fabio Thielen mit Stakaya (0/74,44) und Max Merschformann mit Dorotheental’s Classica (0/75,27). Bei Naomi Himmelreich klapperte es dreimal. Zweimal fielen die Stangen an den Aussprüngen der beiden Kombinationen, der dritte Fehler geschah am Wasser. Zwölf Fehler in 76,66 Sekunden waren somit das Streichergebnis, das Gesamtergebnis für Deutschland: 0 Fehler in 223,45 Sekunden, knapp den Sieg verfehlt – Platz zwei.

Für die Niederlande gingen Jorinde Dolfijn/Justique (0/76,42), Britt Schaper/In the Air (0/74,61), Hilde Veenstra/Gideon Dls (0/77,25) und Finn Boerekamp/Mimosa (4/77,22) an den Start. Mit insgesamt null Fehlern in 228,28 Sekunden belegten sie den dritten Platz.

Auf Platz vier folgte die Mannschaft aus Polen vor Belgien auf Platz fünf.

Weitere Ergebnisse

Im Parcours fanden außerdem Prüfungen für Children und Ponyreiter statt. In einem Zwei-Phasen-Springen der Children siegte die Irin Alice Moloney auf Castlefield Cass mit null Fehlern und 32,40 Sekunden in Phase zwei. Platz zwei belegte Brianne Beerbaum mit Carlucci (0/34,45) und Platz drei Collin Wenz auf Grc Acapella (0/34,99).

Auch die Ponyreiter maßen sich in einem Zwei-Phasen-Springen. Fehlerfrei und am schnellsten in der zweiten Phase war Veera Salminen aus Finnland. Sie hatte Panfu van de Bisschop gesattelt und holte in 35,55 Sekunden den Sieg. Auch auf dem Treppchen: Jagoda Kierznowska aus Polen mit Benja Luna (0/35,75) und Xander Lamberts aus Belgien mit Olily-V (0/36,74).

Alle Starter- und Ergebnislisten aus Hagen finden Sie hier.

auch interessant