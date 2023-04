Heimsieg in Hagen für Patrick Stühlmeyer und Drako de Maugre

Der Große Preis von Hagen, erste Etappe 2023 der Riders Tour, ging an den gebürtigen Osnabrücker Patrick Stühlmeyer und blieb somit sozusagen in der Familie.

2022 hatte Patrick Stühlmeyer sich hier in Hagen den Gesamtsieg der Riders Tour gesichert. Aber den Großen Preis hat er hier noch nie gewonnen. Das sei aber ein wichtiges Ziel für ihn gewesen, so der Bereiter aus dem Stall Schockemöhle in Mühlen. „Ich komme ja hier aus Osnabrück. Zweiter war ich schonmal. Aber vor heimischer Kulisse zu siegen, war immer eines meiner Ziele.“ Das erreichte er heute dank seines neuen Superstars, des zehnjährigen Kannan-Sohnes Drako de Maugre, den er ja noch nicht lange hat, mit dem er aber schon viel gewonnen hat. In fehlerfreien 43,48 Sekunden sprangen sie im zweiten Umlauf zum Sieg im Großen Preis der Horses & Dreams, von dem sowohl der Reiter als auch sein Chef, Rider Tour-Erfinder Paul Schockemöhle, sagten, dass er schwieriger als Drei-Sterne-Niveau war.

Dass sie auch fünf Sterne können, können Patrick Stühlmeyer und Drako de Maugre in wenigen Wochen demonstrieren, wenn sie bei ihrer ersten gemeinsamen Global Champions Tour-Etappe an den Start gehen. In Madrid ist es so weit. Vorher vertreten sie die deutschen Fahnen aber noch im EEF-Nationenpreis von Mannheim.

Die Platzierten

International war auch das Starterfeld, das Stühlmeyer und sein Hengst heute hinter sich ließen. Wenngleich es auch zwei Reiter sind, die schon lange in Deutschland leben. Zweiter wurde der Ire Eoin McMahon, Bereiter im Stall Beerbaum und seit 2012 in Deutschland, auf der Holsteiner Stute Chakra v. Casall (44,09). Rang drei ging an den Japaner Eiken Sato mit dem Chacco Blue-Sohn Chadellano JRA. Die beiden machten den Erfolg für den Stall Schockemöhle im Heimspiel perfekt.

Vierter wurde Stefan Engbers auf dem westfälischen Balou du Rouet-Sohn Baju, gefolgt von Maurice Tebbel auf seiner Nachwuchshoffnung, dem neunjährigen OS-Hengst Chacco’s Light, Sohn des Chacco’s Son. Für die beiden dürfte es ein wichtiger Meilenstein sein.

