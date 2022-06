Martin Fuchs siegt mit The Sinner

Beim Milano Jumping Cup (ITA) hat Martin Fuchs den Großen Preis gewonnen. David Will kam unter die Top 8.

Nach zwei Runden war der Große Preis CSI4* in Mailand entschieden. Der Schweizer Martin Fuchs steuerte den 14-jährigen OS-Wallach The Sinner v. Sanvaro, der zuletzt in Rahmenspringen in La Baule, Paris und s-‚Hertogenbosch siegreich war, fehlerfrei durch beide Parcours (37,9 Sekunden). Nur knapp zwei Sekunden länger in der zweiten Runde brauchten Paris Sellon (USA) im Sattel der 14-jährigen Quidam de Revel-Tochter Remix (39,45) und Giacomo Bassi aus Italien mit dem KWPN-Hengst Find Touch v. Arezzo (39,51) Platz zwei und drei. Mit deutlicherem Abstand landete der Däne Mathias Nørheden Johansen mit Camelot aud Platz vier (43,08).

David Will ging mit der zehnjährigen Württemberger Stute Corncordia an den Start, eine Tochter seines früheren Große Preise-Siegers Colorit. Die beiden hatten im ersten Umlauf einen Abwurf und benötigten 38,30 Sekunden in der zweiten Runde. Am Ende wurde es Platz acht. Christoph Könemann landete mit Heavy und sieben Fehlern insgesamt auf Rang zehn.

