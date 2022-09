Matthieu Billot gewinnt Rider Tour-Etappe auf dem Azelhof in Lier

Zu seiner eigenen Überraschung siegte der Franzose auf seiner gerade einmal neunjährigen Air Jordan-Tochter Darling de l’Angevine bei der sechsten Etappe der Riders Tour, die letztes Wochenende im belgischen Lier stattfand.

„Das war unglaublich“, freute sich der Franzose Matthieu Billot über seinen flotten, fehlerlosen Ritt von 35,48 Sekunden im Stechen um die Riders Tour-Etappe von Lier. Er staunte allerdings nicht über sich selbst sondern über die beeindruckende Leistung von Darling de l‘Angevine. Die beiden sind nämlich erst seit Frühjahr 2021 ein Team und die Stute ist jung und hat noch wenig Turniererfahrung. So ein Pferd unter einem Reiter, welcher den Olympiaring in Tokio bereits von innen gesehen hat – da kann alles passieren, wie sich in Lier ja auch gezeigt hat.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann neue Spitzenreiterin

Dicht auf den Fersen des Franzosen war Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf Chesmu KJ. In 37,76 Sekunden sprang das Paar aus Schleswig-Holstein auf Rang zwei vor dem Spanier Mariano Martinez Bastida im Sattel von Bilado vd Wijnhoeve Z (1/38,06).

Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist ja ein echter Riders Tour-Profi, gewann das Finale in 2015, war 2018 Zweite und startete in Hagen siegreich in die aktuelle Saison. Nun wurde es also Platz zwei für die Schenefelderin und ihren elfjährigen Cornet Obolensky-Sohn, mit dem die 41-Jährige dieses Jahr noch von keinem Turnier ohne Schleife heimgekehrt ist. Unter anderem waren sie zweimal in der Fünf-Sterne-Tour in Hamburg im Geld sowie beim Nationenpreis-Turnier in Sopot.

Kommentar Janne: „Ich habe im Moment eine tolle Truppe Pferde beisammen und dank meines tollen Teams auch gut in Schuss und hatte sie auch während meiner Schwangerschaft gut trainiert.“ Und was Chesmu angeht: „Nur fliegen ist schöner!“

Mit ihrem heutigen zweiten Platz hat sie die Spitze der Riders Tour-Gesamtwertung übernommen. Die bis dato führende Sophie Hinners ist Zweite und plant, sich ihre Punkte in Wiener Neustadt zurückzuholen.

Liz Allmendinger