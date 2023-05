McLain Ward siegreich im Großen Preis von San Juan de Capistrano

In Kalifornien ist Nationenpreis-Wochenende. Während der Mannschaftswettbewerb erst am Sonntag stattfindet, wurde der Fünf-Sterne-Große Preis bereits Freitagabend ausgetragen. Mit McLain Ward siegte auf diesem Niveau zum ersten Mal mit dem BWP-Hengst Kasper van het Hellehof.

Nach der durch einen EHV-1-Ausbruch bedingten Pause des Turniers im letzten Jahr, konnten sich die Springreiter nun in Kalifornien beim CSIO5*-Turnier wieder messen. Die Aufgaben, die der Parcoursbauer dem 21-köpfigen Starterfeld für den Großen Preis gestellt hatte, waren wohl nicht ganz so leicht. Am Ende schafften es nur zwei Paare, den Umlauf fehlerfrei zu beenden. Das Stechen bestand somit aus McLain Ward für die USA mit Kasper van het Hellehof und dem Mexikaner Jose Antonio Chedraui Eguia mit H-Lucky Retto. USA gegen Mexiko, wie schon beim Nationenpreis im mexikanischen San Miguel de Allende vor wenigen Wochen.

Seine ganze Routine wusste Ward aber auszuspielen. Den nun 13-jährigen Emerald-Sohn Kasper van het Hellehof hat der US-Amerikaner bereits seit zwei Jahren unter dem Sattel. Zuvor war der belgische Wallach aus einer Nabab de Reve-Mutter unter Ben Maher (GBR), Cameron Hanley (IRL) und Emily Moffitt (GBR) unterwegs gewesen. Davor hatte der Hengst aber bereits einige weitere Reiter. So kam Kasper van het Hellehof bereits mit Erfahrungen in Sprinparcours bis 1,60 Meter zu McLain Ward. Einige Platzierungen bis 1,60 Meter, auch in Großen Preisen, haben die beiden seither schon sammeln können. Aber für die gelbe (bzw. in den USA ja blaue) Schleife sollte es am Freitag zum ersten Mal reichen. Kasper van het Hellehof blieb auch im Stechen fehlerfrei und kam nach 37,42 Sekunden ins Ziel. Das bedeutete den Sieg mit einer knappen Sekunde Abstand und umgerechnet rund 67.000 Euro in die Haferkasse des Hengstes.

Das Nachsehen hatte Chedraui Eguia mit seiner elfjährigen Bernini-Tochter H-Lucky Retto. 38,31 Sekunden im Stechen ohne Abwürfe bedeutete Rang zwei für das Paar. Der Mexikaner dürfte trotzdem zufrieden gewesen sein, denn es ist der bisher größte Erfolg in der Karriere dieses Paares. Ende März hatten H-Lucky Retto und Jose Antonio Chedrau Eguia schon mal Platz vier im 1,60 Meter-Großen Preis in Coapexpan (MEX) geholt.

Dritter wurde der für Brasilien startende Cassio Rivetti mit Nadale van de Dorperheide v. Zilverstar T dank der schnellsten Vier-Fehler-Runde im Umlauf, gefolgt von dem in den USA beheimateten Irländer Conor Swail und Count Me In.

Alle Ergebnisse des CSIO5* Großen Preises von San Juan de Capistrano (USA) 2023 finden Sie hier.

Auch interessant