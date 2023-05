Paris Panthers siegreich bei Global Champions League-Etappe von Madrid

Ganz ohne Fehler blieb kein Team bei der heutigen Global Champions League-Etappe von Madrid. Aber mit vier Punkten setzten sich die Niederländer Jur Vrieling und Harrie Smolders von den Paris Panthers gegen die Konkurrenz durch.

Und zwar mit mehr als einem Springfehler Abstand. Die zwei Runden teilten Jur Vrieling und Harrie Smolders auf jeweils zwei Pferde auf. Jur Vrieling ritt mit beiden seinen Pferden null, in Runde eins war das sein WM-Partner und dortiger Mannschafts-Silbermedaillengewinner Long John Silver v. Lasino, im zweiten Umlauf sattelte Vrieling den Plot Blue-Sohn Fiumicino van de Kalevallei, der seinem Stallgassen-Nachbar in nichts nachstand. Mit dem Uriko-Sohn Uricas v/d Kattevennen behielt auch Harrie Smolders eine weiße Weste in der ersten Runde. Doch mit seinem zweiten Pferd, dem Olympia-Vierten Bingo du Parc, bekam Smolders einen Abwurf. Vier Punkte schlugen somit am Ende zu Buche für die Niederländer, die für das Team Paris Panthers starten. Besser war keine der 14 weiteren Mannschaften in Madrid unterwegs.

Rang zwei sicherten sich die Stockholm Hearts in Gestalt der Zwillingsbrüder Nicola und Olivier Philippaerts aus Belgien. Auch sie brachten jeweils zwei Pferde mit in den Mannschaftswettbewerb am Freitagabend. Hier war es Nicola Philippaerts, der sich weder mit Luna van’t Ruytershof Z, noch mit Katanga v/h Dingeshof etwas zu Schulden kommen ließ. Olivier Philippaerts legte im ersten Umlauf mit Mr. Idol S, ebenfalls ein Plot Blue-Sohn, auch gut los mit einer Nullrunde in Umlauf eins. Mit Miro v. Diamant de Semilly sammelte der Belgier dann jedoch zehn Strafpunkte, die das Gesamtergebnis bildeten.

Cala Mandia und Katrin Eckermann gingen in Madrid für die St. Tropez Pirates an den Start und hatten das Glück heute nicht ganz auf ihrer Seite. In beiden Umläufen kam es zu je einem Abwurf bei den Siegerinnen der Global Champions Tour-Etappe von Miami 2022 und 2023. Eckermanns Teamkollege Simon Delestre (FRA) sammelte mit I Amelusina R vier Punkte und blieb mit seinem zweiten Pferd, seinem WM-Partner Cayman Jolly Jumper, fehlerfrei. Insgesamt zwölf Punkte bedeuteten somit Rang drei für die St. Tropez Pirates.

Die Sieger der letzten Etappe in Mexiko City, Philipp Schulze Topphoff und Christian Kukuk vom Team Riesenbeck International, sammelten mit ihren Pferden Clemens de la Lande und Mumbai heute ebenfalls zwölf Punkte, wurden aufgrund der langsameren Gesamtzeit als das dritt- und viertbeste Team jedoch nur Fünfte. Damit liegen sie im Gesamtranking aber trotzdem nur ganz knapp auf Rang zwei mit 87 Punkten hinter den Paris Panthers mit 88 Zählern.

Am Sonntag geht es um Punkte in der Einzelwertung der Global Tour im Großen Preis.

Alle Ergebnisse der Global Champions League-Etappe von Madrid 2023 finden Sie hier.

Auch interessant