Neues Pferd für Michael Jung

Anfang der Woche kam ein vielversprechender Youngster bei der niederländischen Online-Auktion „Youhorse.auction“ unter den Hammer. Der Zuschlag ging an Spitzenreiter Michael Jung.

Der vierjährige Hengst Heros van de Windelsteen Z v. Hotspot wurde bei der „Youhorse.auction“ der Niederländer Mario Everse und Alan Waldman vorgestellt als „bemerkenswertes Springpferd mit olympischem Vermögen“. Sein Vater ist der neunjährige Hotspot, der 2019 unter Mathijs van Asten (NED) Vierter bei der Weltmeisterschaft der jungen Springpferde in Lanaken (Belgien) wurde. Für 50.000 Euro wechselt Heros nun in den Stall der Familie Jung in Horb. „Das Gesamtpaket hat uns an dem Hengst gereizt“, so Michael Jung. „Er hat eine super Abstammung, ist ein toller Typ und bewegt sich schön. Ich denke, er ist eine super Chance.“

Bei der Online-Auktion wurden 25 Drei- und Vierjährige weltweit versteigert. Für 18.000 Euro ging Neymar B v. Comme il Faut nach Frankreich. Cornet’s Girl v. Cornet Obolensky wurde für 17.000 Euro nach Belgien verkauft. Andere Pferde gingen nach Kanada, Marokko, Italien, in die Niederlande und die USA.