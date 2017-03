Ocala: Minikus löst Weltcup-Ticket, Thieme erfolgreichster Reiter

Von Ocala nach Omaha – am Wochenende hatten die US-Springreiter die letzte Chance, sich für das Weltcup-Finale in Nebraska zu qualifizieren. Die Chance nutzte Todd Minikus. André Thieme wurde Zweiter und konnte noch einen Extrascheck entgegennehmen.

Auch in Ocala war das Stechen um das Weltcup-Springen mit 18 Paaren quantitativ mehr als gut besetzt. André Thieme und sein Holsteiner Contendro-Sohn Conthendrix waren als siebtes Paar dran und lieferten eine fehlerfreie Runde in 49.39 Sekunden. Eine super Zeit, die ihm die Führung einbrachte. Bis Todd Minikus und Babalou die Szenerie als letztes Paar im Stechen betraten.

Der zwölfjährige Oldenburger Babalou v. Balou du Rouet-Silvio unterbot die Zeit von Conthendrix noch einmal deutlich. Bei 47,77 Sekunden galoppierte er durch die Lichtschranke. Damit war Minikus nicht nur der Sieg sicher, sondern er kann sich auch auf die Teilnahme am Weltcup-Finale in seiner Heimat freuen.

Rang drei ging an einen Gast aus Frankreich: Alexandra Paillot auf dem Selle Francais-Wallach Polias de Blondel v. Desir du Chateau (0/51,68).

Thieme erfolgreichster Reiter des Turniers

Nachdem André Thieme zusätzlich zu seinem zweiten Platz im Weltcup-Springen am Freitag auch noch Platz drei im Zeitspringen über 1,40 Meter mit dem neunjährigen Holsteiner Hengst Cupertino v. Contender belegen konnte, wurde der Mann aus Plau am See zusätzlich mit einem Scheck über 10.000 US-Dollar als erfolgreichster Reiter des Turniers ausgezeichnet.

