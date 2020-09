Paderborn: Großer Preis an den U21-Europameister Philipp Schulze Topphoff

Ein toller Erfolg für den gerade 22-jährigen Philipp Schulze Topphoff bei der OWL-Challenge in Paderborn!

Es ging dieses Jahr schon etwas anders als sonst zu auf der Schützenwiese von Paderborn – statt Riders Tour auf Drei-Sterne-Niveau mit einem Großen Preis über 1,55 Meter gab es dieses Jahr Zwei-Sterne-Prüfungen und das Highlight über 1,45 Meter mit Stechen. Auch ohne Zuschauer ist es natürlich anders als sonst. Aber tollen Sport gab es dennoch!

Vor allem von Nachwuchscrack Philipp Schulze Topphoff mit seinem Concordess. 2019 hatten die beiden Gold bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter in Zuidwolde gewonnen. Vor wenigen Wochen vertraten sie in Drammen die deutschen Farben erstmals in einem Senioren-Nationenpreis. Und nun der erste Sieg in einem internationalen Großen Preis!

13 Paare hatten das Stechen erreicht, elf blieben auch hier strafpunktfrei, aber keines kam an die 36,58 Sekunden Schulze Topphoff und seinem zehnjährigen Westfalen v. Congress heran.

Zweiter wurde Philip Rüping auf neunjährigen Holsteiner Hengst Casallco v. Casall, der das Stechen in 37,01 Sekunden hinter sich brachte.

Auf den Plätzen drei und vier standen wieder zwei Nachwuchstalente des internationalen Sports: der Belgier Thibault Philippaerts, 18-jähriger Bruder der Zwillinge Nicola und Olivier Philippaerts, auf der neunjährigen Arko III-Tochter Aqaba de Leau (37,16) und U25-Reiterin Justine Tebbel im Sattel ihres Hannoveraner Hengstes Light Star v. Light On (38,76).

Mittlere Tour an Charlotte Bettendorf

Gerade ist Gerco Schröders wunderbarer Holsteiner Hengst Berlin gestorben. In Paderborn konnte man heute noch einmal erleben, wie groß sein Verlust auch für die Zucht ist. Es war nämlich eine Tochter von ihm, die heute das Finale der Mittleren Tour für sich entschied: die zehnjährige Zangersheider Stute Belle Fleur PS Z unter der Luxemburgerin Charlotte Bettendorf.

Mit mehr als einer Sekunde Vorsprung verwiesen die beiden Felix Haßmann und seinen Kannan-Sohn Black Panther auf Rang zwei vor Laura Klaphake im Sattel der Holsteiner Stute Camalita und Hendrik Sosath auf Lady Lordana.

Alle Ergebnisse aus Paderborn finden Sie hier.