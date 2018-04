Peelbergen: CSI2* mit Starbesetzung und Bertram Allen vor seinem Lehrmeister

Das CSI2* in Peelbergen konnte sich über regen Zulauf an Stars der Springsportszene erfreuen. Die machten den Großen Preis dann auch unter sich aus. Das Podium war irisch, deutsch und italienisch besetzt.

Alle drei Reiter an der Spitze hatten ihre zehnjährigen Zukunftshoffnungen an den Start gebracht. Am Ende siegte Bertram Allen mit dem Canto-Sohn Casper dank fehlerfreier 39,80 Sekunden im Stechen. Nur diese beiden schafften es, unter 40 Sekunden zu bleiben über die 1,45 Meter Hindernisse.

Zweiter wurde Marcus Ehning auf der Calido-Tochter Calanda, eine Stute, auf die der Olympiasieger ganz große Stücke hält, und die wie einst Küchengirl Maren Schmitt-Nolte gehört. Bei ihnen stoppte die Uhr nach 40,48 Sekunden.

Rang drei schnappte sich der italienische Bereiter der Stephex Stables, Lorenzo de Luca, im Sattel des Flipper d’Elle-Sohnes de Flipper (0/42,36).

Weitere deutsche Platzierungen

Noch zwei weitere Paare aus der Bundesrepublik waren im Geld. Jens Wawrauschek belegte mit dem Acolino-Sohn Classic Rang elf (0/4/46,35). Zwei Plätze dahinter landete Cedric Wolf auf Cho Chanj J v. Chacco Blue mit zwei Abwürfen im Stechen

Für Nisse Lüneburg auf Westbridge war die Prüfung nach vier Strafpunkten im Normalparcours beendet. Ebenso erging es Kendra Claricia Brinkop mit Dancing Queen Z, Thomas Brandt auf Kia V, Armin Schäfer mit Baldur und Mascha Krause im Sattel von d’Accord.

Henry Delfs sammelte mit D Consuela zusätzlich zum Abwurf noch einen Zeitstrafpunkt ein. Die ehemalige Deutsche Amazonen-Meisterin Evi Bengtsson gab mit Ulika auf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.