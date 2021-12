Philipp Schulze Topphoff Vierter in der großen Tour von La Coruña

Nicht nur in Genf wird dieses Wochenende auf Fünf-Sterne-Niveau gesprungen, sondern auch in La Coruña in Spanien. Und hier gibt’s auch noch Weltcup-Punkte. Ob Philipp Schulze Topphoff davon welche abbekommt, wissen wir erst morgen. Aber Weltranglistenpunkte gab es gestern Abend auf jeden Fall.