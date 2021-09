Riders Tour-Etappe Hagen nach Belgien, Patrick Stühlmeyer baut Führung aus

Im Rahmen der Dressur-EM in Hagen wurde die fünfte Etappe der Riders Tour ausgetragen. Dominique Hendrickx aus Belgien gewann, Patrick Stühlmeyer konnte seinen Vorsprung weiter ausbauen.

Am schnellsten und fehlerfrei im zweiten Umlauf der Riders Tour war Dominique Hendrickx (BEL) mit Vintadge de la Roque (44,50 Sekunden). Das bedeutete den Sieg für die beiden. Ebenfalls fehlerfrei in beiden Umläufen blieb Janne-Friederike Meyer-Zimmermann auf dem in Belgien gezogenen Messi van’t Ruytershof v. Plot Blue. 46,73 Sekunden im zweiten Umlauf bedeuteten Platz zwei vor Felix Hassmann auf Captain America (46,79 Sekunden).

Patrick Stühlmeyer landete im Sattel von Calcento auf Rang sechs. Damit baute er seine Führung im Riders Tour-Ranking weiter aus. Mit 54 Punkten liegt er nun in Führung vor Angelique Rüsen (33 Punkte) und Frederic Tillmann (31).

Als letzte von sechs Etappen stehen noch die VR Classics in Neumünster vom 17. bis 22. Februar 2022 auf dem Programm.

Alle Ergebnisse aus Hagen finden Sie hier.