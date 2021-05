Rom: Sensationeller Erfolg für David Will

Einen der größten, wenn nicht den größten Erfolg seiner Karriere feierte heute David Will mit dem Sieg beim Fünf-Sterne-Nationenpreisturnier in Rom.

Weltcup-Springen, die Badenia in Mannheim, der King George V. Cup in Hickstead – David Will hat in seiner Karriere mit verschiedenen Pferden schon einige große Springen für sich entscheiden können. Das heute dürfte zumindest monetär aber sein bislang größter Erfolg gewesen sein.

Im Sattel des Holsteiner Wallachs C Vier, seinem neuen Spitzenpferd, gewann er den Großen Preis des traditionellen Fünf-Sterne-Nationenpreisturniers auf der Piazza di Siena in Rom. Und zwar gegen einige der besten Springreiter der Welt bzw. sogar gegen den besten, denn Steve Guerdat war auch am Start, ebenso wie Europameister Martin Fuchs mit Toppferd Clooney und viele andere.

Fuchs und Clooney gehörten sogar ebenfalls zu den 13 Paaren im zweiten Umlauf dieses Springens, das ohne Stechen entschieden wurde. Was zählte, war – neben den Fehlern natürlich – die Zeit in Runde zwei. David Will und C Vier waren eines von nur drei Paaren, die zweimal fehlerfrei ins Ziel kamen. An ihren 42,34 Sekunden bissen sich allerdings auch jene Paare die Zähne aus, die einen Fehler in Kauf genommen hatten. Damit stand der Sieg für Will und damit verbunden ein Preisgeld von 100.000 Euro fest.

Die beiden anderen Paare, die mit weißer Weste ins Ziel kamen waren die US-Amazonen Laura Kraut und Jessica Sprinsteen. Kraut ritt den elfjährigen Hannoveraner Baloutinue v. Balou du Rouet, den sie erst vor wenigen Wochen von Adam Prudent übernommen hatte. Zwischen den beiden hat es ganz offensichtlich geklickt. Mit 44,76 Sekunden wurden sie heute Zweite. Springsteen ritt ihren zwölfjährigen Bamako de Muze-Sohn Don Juan van de Donkhoeve auf Rang drei (45,15).

Der schnellste Vier-Fehler-Ritt in Runde zwei kam von Bertram Allen (IRL) und Pacino Amiro: 43,62 Sekunden, Rang vier. Dahinter folgten zwei Reiter, bei denen jeweils im ersten Umlauf eine Stange gefallen war: der belgische Mannschaftseuropameister und Nationenpreissieger von Freitag, Jérôme Guery auf Quel Homme de Hus, und eben Martin Fuchs mit Clooney, die Fünfter und Sechster wurden.

Der eingangs erwähnte Steve Guerdat und Venard de Cerisy hatten mit der Entscheidung nach zwölf Fehlern im ersten Umlauf nichts mehr zu tun. Das gleiche Ergebnis stand auch für die drei weiteren deutschen Paare in diesem Springen auf der Anzeigentafel: Kendra Claricia Brinkop mit Castelle Memo, Marcus Ehning auf Calanda und Patrick Stühlmeyer im Sattel von Varihoka du Temple.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Übrigens, wenn Sie mehr über David Will, seinen Geschäftspartner Richard Vogel und das Team vom Hofgut Dagobertshausen erfahren möchten – im Winter haben wir die Shooting Stars des Springsports für eine Reportage besucht, die Sie in Heft 2/2021 finden.