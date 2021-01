Salzburg: Schon wieder Felix Haßmann!

Für Felix Haßmann hat sich der Ausflug nach Salzburg schon jetzt gelohnt. Zwei Springen, zwei Siege, hundertprozentige Ausbeute bislang!

Und wieder war es die 14-jährige Westfalen-Stute Balance v. Balou du Rouet-Landadel, die Felix Haßmann zum Sieg trug. Fast eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes waren die beiden. 54,90 Sekunden brauchten sie auf Platz eins.

Dahinter reihte sich die Niederländerin Kim Emmen mit 55,83 Sekunden auf dem elfjährigen Zangersheider Hengst Artist vh Marienshof v. Arezzo ein. Rang drei holten Przemyslaw Konopacki und die neunjährige niederländische Stute Home-Run v. Spartacus nach Polen (58,92).

Hinter dem Sieger Felix Haßmann schafften es noch drei weitere deutsche Paare in die Top Ten, allen voran Elisabeth Meyer mit dem erst achtjährigen Westfalen Franco v. Firth of Lorne auf dem sechsten Rang.

Direkt dahinter folgten Marco Kutscher und die Holsteiner Stute Donna. Die zehnjährige Catoki-Tochter sprang in fehlerfreien 61,12 Sekunden auf den siebten Platz. Für die beiden war es eine internationale Premiere. In den Sport gebracht worden war die Stute von Carsten Titsch und Thomas Kleis. 2019 übernahm dann Marco Kutschers ehemaliger Stallreiter Christopher Kläsener ihre Zügel, der sich ja inzwischen selbstständig gemacht hat auf der Anlage der Familie Tebbel. Schon mit Kläsener hatte Donna einige gute Platzierungen gehabt, an die sein ehemaliger Chef nun nahtlos anknüpft.

Nummer drei unter den Top Ten ist hingegen ein Paar, das sich in- und auswendig kennt: Marcus Ehning mit dem inzwischen 18-jährigen NRW-Landbeschäler Cornado, die mit fehlerfreien 63,53 Prozent Achte wurden.

