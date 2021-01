Perfomance Plus Auktion: Junge Dressurtalente stehen in den Startlöchern!

Die dritte Auflage der Performance Plus Online-Auktion ist seit heute in vollem Gange. Das Lot umfasst 20 vielversprechende Nachwuchspferde, die eine Karriere im Dressurviereck anstreben. Und auch ein Blick auf die Abstammung der Youngster lohnt sich!

Die Performance Plus Online-Auktion wurde gemeinsam von den niederländischen Pferdebetrieben LvD Sporthorses, Stall Wetzelaer, den MT-Stables und Reesink Horses ins Leben gerufen. Dank dieser Kooperation sollen Interessenten aus der ganzen Welt die Möglichkeit haben, qualitätsvolle Dressurpferde online zu erwerben. Heute um 12 Uhr ist der Startschuss für die dritte gemeinsam Online-Auktion gefallen. Wer sich einen der Youngster sichern möchte, kann noch bis kommenden Montag, 25. Januar um 20 Uhr online mitbieten.

Spannende Kollektion

Das Lot umfasst 16 dreijährige und vier vierjährige Dressurpferde, die beste deutsche und niederländische Blutlinien in ihrem Pedigree führen. Zu den Highlights der Kollektion zählt zum Beispiel die Katalaognummer 6: Farao v. Fürst Jazz-Depardieu. Der dreijährige Hengst kommt aus bestem Hause: Vater Fürst Jazz stellte bereits mehrere gekörte Söhne, darunter mit Fürst Fabelhaft den Dressursieger der ZfdP-Körung in Kreuth 2019. Und auch Mutter Remember ist nicht nur Staatsprämien- und Elitestute, sondern brachte schon den gekörten Zonik One.

Ladies first: Die Katalognummer 1 trägt Milarijke VR, eine vierjährige KWPN Stute. Sie stammt ab vom Millionen-Hengst Revolution, Weltmeister der fünfjährigen Dressurpferde 2018 unter Andreas Helgstrand, der inzwischen auf Prix St. Georges-Niveau angekommen ist. Auch Mutter Idorijke VK v. Connaisseur kommt aus einer Stutenlinie, die bereits viele gekörte Hengste und Grand Prix-Pferde hervorgebracht hat. Dank ihrer Abstammung, dem korrekten Gebäude und ihrer sehr guten Grundgangarten ist Miljarike für Sport und Zucht gleichermaßen interessant.

Die gesamte Kollektion finden Sie hier.