Springhengst Pilothago auf dem Ferienhof Stücker, OS-Reservesieger zur Hälfte ans Team Nijhof verkauft

Beim Team Nijhof in den Niederlanden hat ein Springvererber aus Deutschland seinen Weg zurück gefunden und ein anderer ist hinzugekommen.

Neu hinzugekommen in der Hengstriege der Station Team Nijhof ist der OS-Reservesiegerhengst 2020, Commil Champ v. Comilfo Plus Z-Clinton-Cassini. Der ungemein kraftvoll springende Schimmel war teuerstes Pferd der Auktion im Anschluss an die Körung in Vechta und wechselte nach Belgien, ins Gestüt Zangersheide – sehr zum Bedauern der Familie Nijhof.

Die hätten Commil Champ nämlich auch gerne in ihrem Bestand gehabt. Und wie Zangersheide nun berichtet, haben sie direkt im Anschluss Kontakt zu Judy-Ann Melchior aufgenommen. Die Gespräche waren erfolgreich. Man hat sich auf eine 50-prozentige Besitzergemeinschaft geeinigt. Samen des Hengstes kann sowohl über das Gestüt Zangersheide als auch über das Team Nijhof bezogen werden. Zuhause ist Commil Champ aber zunächst weiter auf Gestüt Zangersheide.

Pilothago zurück in Deutschland

Platz wäre auf der Hengststation Nijhof nun für Commil Champ Z. Eine Box wurde gerade frei, als der Westfalen-Hengst Pilothago TN nach Deutschland zurück geschickt wurde, wo er nun auf dem Ferienhof Stücker wirken soll.

Der elfjährige Hengst mit der exquisiten Abstammung Pilot-Carthago-Stakkato-Grannus-Akzent II wurde anlässlich seiner Körung prämiert und deckte zunächst in Warendorf, ehe er in die Niederlande wechselte. Dort ging er auch im Sport war international bis 1,45 Meter im Einsatz.

Er stellte mit Perfect Match D und Project One zwei Bundeschampionatsfinalisten und hat einen gekörten Sohn: Pilux V.

