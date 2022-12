Santiago Varela und Gregory Bodo Parcourschefs in Paris 2024

Der Weltreiterverband FEI hat bekannt gegeben, wer für den Aufbau der Springparcours bei den Olympischen Spielen 2024 verantwortlich sein wird.

Es ist das eingespielte Duo Santiago Varela Ullastres (ESP) und Gregory Bodo (FRA). Zum ersten Mal haben die beiden 2014 bei den Weltreiterspielen in der Normandie zusammengearbeitet.

Der 54-jährige Santiago Varela genießt als Technischer Delegierter und Parcourschef seit Jahren großes Ansehen. Seinen ersten Einsatz als Parcoursaufbauer hatte er mit gerade mal 14 Jahren. Seit 1993 baut er bei internationalen Veranstaltungen, entwarf die Kurse bei den Europameisterschaften 2011 in Madrid sowie bei diversen Weltcup-Turnieren, -Finals und Nachwuchschampionaten.

Als Technischer Delegierter war Santiago Varela unter anderem bei den Weltreiterspielen 2014 in der Normandie, den Olympischen Spielen 2016 in Rio, dem Weltcup-Finale 2017 und den Europameisterschaften 2017 zuständig.

Varelas bisheriger Höhepunkt seines Schaffens waren die Olympischen Spiele in Tokio, wo er als Parcoursdesigner für die Springprüfungen und das Abschlussspringen der Vielseitigkeitsreiter verantwortlich war.

Der 44-jährige Franzose Gregory Bodo ist ebenfalls seit mehr als 20 Jahren als internationaler Parcoursaufbauer im Einsatz und darf sich seit 2019 4* Parcoursdesigner nennen. Das ist der höchste Grad, den man in seinem Bereich erreichen kann.

Als Bodo bei den WEG 2014 das erste Mal mit Santiago Varela zusammenarbeitete, war er Assistant Course Designer. Seither waren sie bei diversen Turnieren zusammen tätig.

Regelmäßig haben die beiden beim Weltcup-Turnier in Lyon die Verantwortung. Darüber hinaus war das Duo beispielsweise bei den Europameisterschaften 2021 in Riesenbeck zuständig, und auch in Tokio war Bodo an Varelas Seite.

FEI-Präsident Ingmar de Vos kommentierte: „Die Entwürfe von Santiago Varela und Gregory Bodo sind atemberaubend und vereinen großes Fachwissen mit einzigartigem lokalem Flair. Am wichtigsten ist, dass sie das Pferd immer in den Mittelpunkt ihres Denkprozesses stellen und Kurse entwerfen, die das Wohlergehen sowohl unserer Pferde als auch unserer menschlichen Athleten berücksichtigen.“

Er sei überzeugt, dass Bodo und Varela, die ja schon bei zahlreichen Gelegenheiten zusammengearbeitet haben, ein „großartiges Gespann“ sein werden.