Tag der Zukunftspferde in Gorla Minore: Steve Guerdat siegt, Simone Blum platziert

Der Große Preis des CSI3* in Gorla Minore (ITA) war vor allem deshalb spannend, weil dort zahlreiche interessante Nachwuchspferde am Start waren. Unter anderem war das Springen die 1,55 Meter-Premiere von Simone Blums Zukunftshoffnung.

Sieger Steve Guerdat saß im Sattel des zehnjährigen Selle Français-Hengstes Double Jeu D’Honvault v. Kannan, der seit Januar 2022 in seinem Besitz steht, den er aber vorher auch schon geritten hat. Die beiden hatten schon einige gute Platzierungen zusammen erreicht, beispielsweise einen dritten Platz in einem 1,55 Meter-Rahmenspringen beim Weltcup-Turnier in Verona im vergangenen Herbst. In dieser Saison waren sie zumindest in den höheren Klassen noch eher glücklos. Das änderte sich gestern.

Von 54 Paaren im Großen Preis des CSI3* über 1,55 Meter erreichten sieben das Stechen, wo wiederum nur fünf ein zweites Mal strafpunktfrei blieben. Guerdat und Double Jeu waren nicht nur die schnellsten Nuller, sondern auch das mit Abstand schnellste Paar im Stechen mit ihren 38,99 Sekunden. Der erste Sieg in einem Großen Preis für den Schweizer und sein Nachwuchspferd.

Apropos Nachwuchspferd, auf einem solchen saß auch der zweitplatzierte Schwede Douglas Lindelöw. Der Ausbilder von unter anderem Ludger Beerbaums ehemaligen Olympiapferd Casello stellte den ebenfalls zehnjährigen OS-Wallach Charlie’s Way v. Chacco Blue-Robin II Z vor, ein Vollbruder des Championatspferdes Jet Run (Sergio Alvarez Moya/Karen Polle). Seit 2019 sitzt Lindelöw im Sattel von Charlie’s Way und hat ihn von den ersten 1,20 Meter-Springen für Sechsjährige in den großen Sport gebracht. Im letzten Jahr bestritten die beiden ihre ersten 1,60 Meter-Grand Prix und platzierten sich unter anderem im Championat von Groß Viegeln bei Holger Wulschner. Die fehlerfreien Runden in der zweitschnellsten Zeit (40,04 Sekunden) in Gorla Minore waren auch für sie ihr bislang bestes Ergebnis.

Dritter wurde der Franzose Philippe Leoni, der einst als Vielseitigkeitsreiter auf Championaten im Einsatz war, ehe er sich ausschließlich dem Springsport widmete. In Gorla Minore ritt der 63-Jährige die elfjährige belgische Stute Miss Marie van’t Winnehof v. Jinthe van’t Winnehof. Die beiden brauchten 41.01 Sekunden und dürften mit ihrem dritten Rang ebenfalls einen ihrer bislang größten Erfolge verbucht haben.

Große Freude über Ciara PS

Das beste deutsche Ergebnis erzielten die Weltmeisterin von 2018, Simone Blum, und die erst neunjährige OS-Stute Ciara PS, die mit einem Abwurf auf Rang zwölf landeten. Seit 2022 stellt Blum die Conthargos-Tochter auf internationalen Turnieren vor. Vorher ging sie unter dem Iren Adam Morgan. Mit Simone Blum verbuchte die Stute zahlreiche Erfolge auf 1,45 Meter-Niveau. In fast allen Großen Preisen von Ising über Valencia bis Gorla Minore war sie platziert und zuletzt auch siegreich. Dieses Wochenende stand nun der erste 1,55 Meter-Grand Prix für die beiden auf dem Plan.

Auf Instagram schreibt Blum: „Ich war ja schon etwas nervös, weil es schon eine kleine Weile her ist, dass ich einen 1,55 Meter Grand Prix geritten bin, und dann fand die große Tour auch noch auf dem großen Grasplatz in Gorla statt. (…) Ich habe sicherlich mit einigem gerechnet … Aber sicherlich nicht, dass Ciara diesen Grand Prix runterspringt, als hätte sie in ihrem Leben nie was anderes gemacht, dass sie es so leicht aussehen lässt und dass wir am Ende mit einer Platzierung nach Hause fahren.“

Zudem gewann Blum mit Qualibro am Freitag ein 1,40 Meter-Springen. In dem 1,40 Meter-Springen von gestern siegte Harm Lahde auf Commander Bond vor Steve Guerdat mit Lucky Fauntleroy. Finja Bormann und Solid’s Girl WP Z belegten Rang acht.

Alle Ergebnisse aus Gorla Minore finden Sie hier.