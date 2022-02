Valencia: Julien Epaillard gewinnt Großen Preis, Gerald Nothdurft wird Achter

Ein rein französisches Podium im Großen Preis von Valencia. Der einzige deutsche Starter Gerald Nothdurft konnte sich an achter Stelle platzieren.

28 Teilnehmer verzeichnete der Große Preis über 1,45 Meter am Sonntagmittag im spanischen Valencia. Zehn davon schafften es ins Stechen.

Und erneut zeigte Julien Epaillard dort, dass er blitzschnell reiten kann. Dabei saß er im Sattel der zehnjährigen Zandor Z-Tochter Caracole de la Roque. Nach 39,72 Sekunden löste das Paar die Lichtschranke aus und blieb dabei fehlerfrei. Dieses Ergebnis konnte keiner der anderen Stechteilnehmer schlagen! Mit seinem zweiten Eisen im Feuer, dem im Freitagshauptspringen noch an zweiter Stelle platzierten Cooper Z v. Cornet Obolensky, wurde Epaillard zudem noch Neunter im Großen Preis.

Landsfrau Julia Dallamano ritt den Jarnac-Sohn Varennes du Breuil zu Rang zwei mit einer fehlerfreien Stechrunde in 41,03 Sekunden, gefolgt von Cedric Bellanger, ebenfalls aus Frankreich, mit Akkato du Borget v. Stakkato (0/0/41,99 Sekunden).

Als einziger deutscher Starter hieß Gerald Nothdurft in dem Springen auf Zwei-Sterne-Niveau die Fahnen hoch. Den nun zehnjährigen My Prins Van Dorperheide brachte Nothdurft 2018 in den internationalen Sport und war der Reiter, der den Zilverstar Z-Sohns seither auf internationalen Turnieren vorstellte. Mit vier Fehlern im Stechen in 51,36 Sekunden reichte es für den achten Platz – die erste Platzierung für den belgischen Wallach in einem internationalen Großen Preis. Mit Nothdurfts zweitem Pferd, Never Walk Alone, lief es hingegen nicht. Der 37-Jährige gab im Umlauf auf.

Die Ergebnisse vom Großen Preis in Valencia finden Sie hier.