Valencia: Gerald Nothdurft Dritter im Weltranglistenspringen, Sieg an Edward Levy

Die Turnierserie im spanischen Valencia hat wieder begonnen. Und lief im wichtigsten Springen des Freitags aus deutscher Sicht schon einmal sehr erfreulich.

26 Teilnehmer gab es in dem Zwei-Phasen-Springen über 1,45 Meter am Freitag, zwölf davon konnten sich platzieren. Fehlerfrei durch beide Phasen kamen hingegen nur vier Paare.

Am schnellsten gelang das dem 27-jährigen Franzosen Edward Levy mit der zehnjährigen Diamant de Semilly-Stute Confidence d’Ass und 30,11 Sekunden in der zweiten Phase. Geschlagen geben musste sich heute Levys Landsmann Julien Epaillard, der sonst ja regelmäßig gelbe Schleifen kassiert. Mit dem zehnjährigen Zangersheider Wallach Cooper Z v. Cornet Obolensky reichte es mit der Zeit von 30,23 Sekunden nur für Platz zwei.

Platz drei wurde es für einen deutschen Reiter im Sattel eines Holsteiner Wallachs, der in den vergangenen Jahren mehrmals für Aufsehen sorgte. Gerald Nothdurft hatte seinen Numero Uno-Sohn Never Walk Alone 2019 in die Hände von David Will und Richard Vogel gegeben. Unter ihnen erreichte der nun zwölfjährige Wallach einige tolle Erfolge, unter anderem mit dem Sieg mit Will im King George V Gold Cup 2019 oder dem Sieg unter Vogel im Großen Preis von Redefin im vergangenen Jahr. Seit Anfang dieses Jahres sitzt Nothdurft nun wieder selbst im Sattel von Never Walk Alone. Die vergangenen Prüfungen waren noch mit leichten Fehlern versehen, aber heute lief alles glatt für das Paar. Beide Phasen gelangen fehlerfrei und die Zeit in der zweiten Phase stoppte nach 31,22 Sekunden, was den dritten Rang bedeutete.

Es folgten wieder zwei Franzosen: Tom Favede auf Platz vier mit null Fehlern und 32,35 Sekunden im Sattel von Amarula du Cerf sowie Gregory Rulquin mit dem Verdi-Sohn Verdi des Forets und der schnellsten zweiten Phase mit vier Fehlerpunkten: 31,72 Sekunden, Rang fünf.

