Wellington: Richard Vogel Siebter im Freitagshauptspringen

Mit Caramba konnte Richard Vogel in Wellington, USA, eine weitere Platzierung erringen. Die Nase vorn hatten im Freitagshauptspringen drei Amazonen.

Die besten zwölf von insgesamt 48 Paaren in dem Fehler-Zeit-Springen konnten Preisgeld mit nach Hause nehmen. Eine saubere Null-Fehler-Runde zu zeigen, reichte jedoch noch lange nicht, um ins Geld zu reiten. Immerhin blieben ganze 28 Paare null in dem 1,45 Meter-Springen.

Eine Amazone gab schlussendlich den Ton an. Die für Kanada startende Nicole Walker und ihr zwölfjähriger Selle Français-Wallach Atout des Trambles passierten ohne Fehler nach 58,36 Sekunden die Ziellinie und holten sich damit den Sieg. Zweite wurde die Mannschaftssilbergewinnerin von Tokio, Jessica Springsteen (USA). Sie hatte für das Springen die 13-jährige ebenfalls französische Stute Volage Du Val Henry gesattelt, mit der sie vor ziemlich genau einem Jahr einen Großen Preis in Wellington hatte für sich entscheiden können. Nach 59,11 Sekunden kamen die beiden ins Ziel. Springsteens Landsfrau Natalie Dean ritt mit Dotcom d’Authuit zu 59,94 Sekunden und ließ sich auf dem Weg dahin ebenfalls keine Fehler zu Schulden kommen. Somit wurde es Rang drei für das Paar.

Bester deutscher Starter war Richard Vogel und sein U25-Springpokalsieger und Comme il faut-Sohn Caramba. Sie wurden Siebte mit der Zeit von 61,34 Sekunden und waren damit noch im Geld.

Auch Aachen-Sieger Daniel Deußer ging in dem Springen an den Start und blieb fehlerfrei. Mit der neunjährigen KWPN-Stute In Time v. Biscayo reichte es aufgrund der Zeit von 66,36 Sekunden und dem 16. Rang nicht mehr für eine Platzierung.

