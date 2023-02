Vejer de la Frontera: Schweizer Doppel im CSI4* Grand Prix

Steve Guerdat vor Martin Fuchs – so endete heute der Große Preis der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Ebenfalls platziert: Jana Wargers.

Steve Guerdat hatte die zehnjährige Selle Français-Stute Dynamix de Belheme gesattelt, die er schon seit 2019 aufgebaut hat. Letztes Jahr nahm sie an ihrem ersten Nationenpreis teil (doppelnull in Dublin) und wurde unter anderem Zweite im Weltcup-Springen von Stuttgart. Heute nun der erste Sieg in einem Vier-Sterne-Großen Preis. Elf weitere Paare haben im Stechen versucht, den Guerdat und seiner Stute das Siegen schwer zu machen. Aber letztlich erwiesen sich 39,38 Sekunden als nicht zu unterbieten. Zumindest, wenn man fehlerfrei bleiben wollte.

Das gelang außer Dynamix und Guerdat noch sechs weiteren Paaren, allen voran Guerdats Freund und Landsmann Martin Fuchs auf Commissar Pezi. Offenbar haben die beiden wieder zusammengefunden nach ihrem letzten Auftritt in Vejer, jedenfalls sprang der zehnjährige Hannoveraner Commissario-Sohn heute wieder allerbestens aufgelegt in 39,92 Sekunden auf den zweiten Platz.

Dritter wurde der Franzose Valentin Besnard, auch er mit einem zehnjährigen Zukunftspferd beritte, der Diamant de Semilly-Tochter Dynastie de Beaufour. Hier stoppte die Uhr nach 40,02 Sekunden.

Bestes deutsches Paar im Großen Preis waren Jana Wargers und ihr elfjähriger Clarimo-Sohn Clash Royale. Sie hatten das Stechen erreicht, ließen sich hier jedoch reichlich Zeit und kamen mit acht Strafpunkten ins Ziel, Platz zwölf.

Maximilian Lill und Van Halen Z hatten vier Fehler im ersten Umlauf, neun wurden es bei Kendra Claricia Brinkop und In Time.

Dafür war Brinkop beste Deutsche im Großen Preis der Mittleren Tour. Im Sattel der zehnjährigen BWP-Stute Naf Naf v. Thunder van de Zuuthoeve sprang sie dank der schnellsten Vier-Fehler-Runde im Stechen auf Platz neun.

Sieger der Prüfung war der Niederländer Kevin Jochems auf der KWPN-Stute Flying Jackie v. Nabab de Reve.

