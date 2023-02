Marc Dilasser gewinnt letzte Weltcup-Etappe der Springreiter in Göteborg

Den Reitern und Pferden wurde nichts geschenkt in Göteborg. Von 36 Startern erreichten nur vier das Stechen um das Weltcup-Springen. Paare wie Henrik von Eckermann mit King Edward und Peder Fredricson auf Catch me Not S hatten im ersten Umlauf für diese Duos eher ungewöhnliche acht Fehler. Zu Runde zwei gegen die Uhr traten schließlich an: Marc Dilasser (FRA) mit Arioto du Gevres, Pius Schwizer (SUI) auf Vancouver de Lanlore sowie die beiden Dänen Lars Bak Andersen mit Ethene und Andreas Schou auf Darc de Lux.

Marc Dilasser und sein 13-jähriger Diamant de Semilly-Sohn mussten gleich als erste antreten und gaben alles: null Fehler, 41,02 Sekunden. War das schnell oder langsam? Für diese Antwort musste Dilasser drei Paare lang zittern. Das Schwizer WM-Paar Schwizer/Vancouver war als nächstes dran und gut zwei Sekunden langsamer. Nach 42,35 Sekunden konnte Dilasser aufatmen. Lars Bak Andersen ließ sich mit der elfjährigen Holsteiner Corrado-Tochter Ethene noch ein bisschen mehr Zeit: 42,55 Sekunden. Und bei Andreas Schou und seinem mächtigen Holsteiner Hengst Darc de Lux v. Darco fiel ohnehin eine Stange. Damit stand Dilasser als Sieger fest.

Mit fünf Fehlern waren Philipp Schulze Topphoff und Clemens de la Lande als Zwölfte noch platziert und bestes deutsches Paar. Marcel Marschall und Coolio hatten zehn Fehler, Marco Kutscher und Aventador S 24.

„Das ist mein allererster Weltcup-Sieg und das bei einem so ikonischen Turnier wie Göteborg macht es sogar noch ein bisschen besonderer“, freute sich Marc Dilasser nach seinem Erfolg. Zumal ihm dieser Erfolg nicht geschenkt wurde. „Arioto war nicht immer ein einfaches Pferd. Als er noch jung war, war er schwierig zu reiten. Aber er war immer ein Kämpfer!“ Was er heute ja auch demonstriert hat.

