Verletzungspech für Charlotte Bettendorf

Das war eigentlich anders geplant: Die Sunshine Tour ist für Springreiterin Charlotte Bettendorf vorzeitig beendet. Bei einem Sturz vom Pferd brach sich die Luxemburgerin den Unterarm und muss nun für einige Wochen pausieren.

Schon seit Mitte Februar weilt Charlotte Bettendorf in Vejer de la Frontera, wo momentan die mehrwöchige Sunshine Tour stattfindet. Insgesamt zehn Pferde hat die 30-Jährige mitgenommen, um sich bei milden Temperaturen auf die kommende Turniersaison vorzubereiten. Nun muss die Luxemburgerin allerdings erst einmal unfreiwillig pausieren. Bei einem Sturz brach sich Bettendorf den Unterarm und ist bereits operiert worden. Mindestens sechs Wochen soll es dauern, bis sie wieder in den Sattel steigen darf.

In den sozialen Netzwerken bedankte sich die Springreiterin für die große Anteilnahme: „Das war nicht das Ende der Sunshine Tour, das ich mir erhofft hatte, aber das ist der Sport und es kann nicht immer bergauf gehen. Die Operation ist gut verlaufen und ich hoffe meinem Arm ist schnellstmöglich wieder bereit die Zügel zu halten. Ganz herzlichen Dank für all eure Nachrichten, ich bin so froh, dass ich so viel Unterstützung hinter mir habe! Ich werde stärker als je zuvor zurückkommen.“

Hinter Charlotte Bettendorf liegt wohl die erfolgreichste Saison ihrer Karriere. So siegte sie im letzten Jahr unter anderem in Paderborn sowie in Münster und platzierte sich auch beim Pfingstturnier in Wiesbaden ganz vorne. Die 30-Jährige ist in Belgien beheimatet, wo sie für den Stall von Olympia-Medaillist Francois Mathy reitet.