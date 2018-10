Von Eckermann wiederholt Vorjahressieg in Peking

In Pekiing durften die Reiter ins spektakuläre Olympiastadion, das Bird’s Nest. Der Schwede Henrik von Eckermann siegte beim auf Leihpferden ausgerichteten Turnier.

Ludger Beerbaum, über Uhrenhersteller Longines eng verknüpft mit dem Sportgeschehen in China, hatte auf einen Sieg aus dem Reihen der Veranstalter getippt. Doch er hatte die Rechnung ohne seinen ehemaligen Angestellten gemacht. Der Schwede Henrik von Eckermann kam mit Leihpferd Cincitti am besten zurecht. Er siegte vor dem Chinesen Ciren Bianba und Daniel Deusser.

Sieben Reiter hatten es im von Frank und Isabel Rothenberger aufgebauten Parcours ins Stechen geschafft, darunter vier Chinesen. Diese vergleichsweise hohe Quote zeigt, dass das Turnier in seinem „zentralen Anspruch“, den Pferdesport in China zu fördern, weiter vorankommt, heißt es in einer Pressemitteiliung. Der Modus sieht vor, dass zehn internationale Reiter starten gegen die besten Reiter der Volksrepublik an den Start gehen. Diese müssen sich vorher qualifizieren. Aufgrund der Quarantänebestimmungen starten die internationalen Reiter dabei auf Leihpferden, „das macht es für uns natürlich ein bisschen zu einem Glücksspiel“, sagte Harrie Smolders aus den Niederlanden, die derzeitige Nummer 1 der Weltrangliste. Christian Ahlmann wurde Zehnter.

