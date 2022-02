Weiteres Pferd für Callie Schott, neue Reiterin für Sophie Hinners‘ Fair Field

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Beezie Maddens Olympia-Shortlist-Pferd Garant eine neue Reiterin hat, Callie Schott. Die US-Amerikanerin ist international noch recht unbekannt. Doch das soll sich nun ändern. Dafür hat sie noch ein zweites vierbeiniges Talent in den Stall bekommen.

Mit Beezie Madden hatte der KWPN-Wallach Garant sich bereits achtjährig in Weltcup-Springen in Szene gesetzt. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er von Callie Schott weiter geritten werden soll, dass Beezie Madden die beiden aber weiterhin vom Team Madden betreut werden. Beezie und John Madden waren es auch, die den Kauf des jüngsten Neuzugangs für Callie Schott arrangiert haben.

Es handelt sich um ein deutsches Pferd, den elfjährigen OS-Wallach Carlo v. Conthargos-Balou du Rouet. Er war zuvor von den Brüdern Harry und Bertram Allen geritten worden. Mit letzterem konnte sich der Schimmel Ende Januar in Szene setzen, als sie Dritte in einem 1,50 Meter-Springen mit Stechen beim Winter Equestrian Festival in Wellington wurden. Von ersten Springpferdeprüfungen bis hin zu ersten internationalen Schleifen wurde der Wallach von Daniel Wolke geritten, ehe er im September letzten Jahres in den Besitz der Ballywalter Stables der Familie Allen wechselte, die nun den Verkauf öffentlich gemacht haben.

Noch ein neues Pferd im Team Madden

In Genf schwärmte die Deutsche Meisterin Sophie Hinners von der Rittigkeit und Einstellung des hünenhaften Schimmels Fair Field, mit dem sie dort zweimal in der U25-Tour platziert war. Nun ist der zwölfjährige KWPN-Wallach v. Zirocco Blue-Chin Chin ebenfalls umgezogen zum Team Madden. Er wird künftig von einer anderen Schülerin geritten, der 23-jährigen New Yorkerin Katherine Strauss. Das berichtet Sophie Hinners in ihrer Instagram-Story. Fair Field und Strauss lernen sich gerade ebenfalls im Rahmen des Winter Equestrian Festivals kennen, haben bereits einen ersten Start mit null Fehlerpunkten im ersten und acht im zweiten Umlauf hinter sich gebracht.