Wellington: Großer Preis an Jessica Springsteen

Jessica Springsteen und Volage Du Val Henry haben in dieser Wintersaison wahrlich einen Lauf! Auch dieses Wochenende hatten sie wieder die Nase vorn.

Vor Weihnachten gewannen die US-Amazone Jessica Springsteen und ihre elfjährige Selle Francais-Stute Volage du Val Henry den Großen Preis von Stockholm. Beim nächsten Springen in Mechelen waren sie wieder ganz vorne und wurden zudem noch Dritte im Großen Preis. Unter freiem Himmel in Wellington knüpften sie nahtlos an diese Erfolgsserie an mit einem sechsten Platz in einem 1,55 Meter-Rahmen-Springen und Rang drei im Großen Preis am letzten Januar bzw. ersten Februar-Wochenende.

Und auch dieses Wochenende lassen sie nichts anbrennen. Gestern ging es um 137.000 Dollar in dem CSI3*-Grand Prix. Acht Paare hatten das Stechen erreicht, aber nur zwei blieben ein zweites Mal null: Springsteen und die Kanadierin Rachel Cornacchia auf Valkyrie de Talma. Am Ende nahmen Jessica Springsteen und ihre Quidam de Revel-Tochter dem kanadischen Dup 0,8 Sekunden ab, der Sieg.

Dritte wurde mit der 30-jährigen Ali Wolff auf dem 15-jährigen Holsteiner Casall – ein Sohn von Rolf-Göran Bengtssons gleichnamigen Crack – ein weiteres viel versprechendes US-Paar.

Deutsche Paare waren nicht am Start. Alle Ergebnisse finden Sie hier.