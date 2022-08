WM Herning: Ehning und Wargers nach A-Parcours im Finale, von Eckermann führt

21 Paare gingen im A-Parcours am Finaltag der Springreiter-Weltmeisterschaften in Herning an den Start. Neben Christian Ahlmann hatten noch andere Reiter entschieden, auf den Start zu verzichten. Jana Wargers und Marcus Ehning schafften es ins Finale. Schwede Henrik von Eckermann geht als Führender in die Entscheidung.