St.GEORG Shopping Weeks – HKM Sports Equipment

Tolle Angebote von HKM Sports zu den St.GEORG Shopping Weeks!

Reitstiefel -Latinium-Style-

Der Reitstiefel -Latinium Style- besticht durch seinen hohen Tragekomfort. Hierfür sorgt eine bequeme Memory Foam Innensohle und ein robustes, weiches Leder. Ein Einlaufen der Stiefel ist nicht notwendig. Eine optimale Passform (Slim Line) wird durch beidseitige Elastikeinsätze neben dem Reißverschluss auf der Rückseite des Stiefels gewährleistet. Dadurch deckt der Stiefel mehrere Wadenweiten ab und sitzt fast wie ein Strumpf bzw. wie Chaps.

Reitleggings -Mesh- Silikon-Vollbesatz

Eine Reithose, die sitzt wie eine zweite Haut und dabei zusätzlich ein leichtes Tragegefühl vermittelt – das hat HKM Sports Equipment bei der Reitleggings -Mesh- perfekt vereint.

Das Material der elastischen Reithose sorgt für eine gute Feuchtigkeitsaufnahme und die Mesh-Einsätze sorgen an warmen Tagen für eine besonders gute Atmungsaktivität. Für einen festen Halt im Sattel sorgt zudem der Vollbesatz aus Silikon. Wer auch im Stall und auf dem Pferd nicht auf sein Handy verzichten möchte, kann dieses ganz bequem in der großen Handy-Tasche verstauen. Durch die seitliche Lage am Oberschenkel stört das Handy auch beim Reiten nicht. Die HKM Reitleggings -Mesh- mit Silikon-Vollbesatz ist der perfekte Allrounder für den Sommer.

Fliegendecke mit Halsteil -Zebra Rose-

Wer sein Pferd in der Weidesaison vor lästigen Insekten schützen möchte, greift früher oder später auf eine Fliegendecke zurück. Besonders zuverlässig schützen Decken im Zebra-Look. Denn durch die Streifen auf dem Pferd fällt es den Insekten schwerer auf ihnen zu landen. HKM Sports Equipment hat den Zebra-Decken in diesem Jahr einen neuen Anstrich gegeben. Neben einem babyblau ist die Fliegendecke auch in einem stylischen rosa verfügbar.

