St.GEORG Shopping Weeks – Mühldorfer

Tolle Angebote von Mühldorfer zu den St.GEORG Shopping Weeks!

Mühldorfer Revital Klinikum prebiotic

Das Futter zur Unterstützung des besonderen Stoffwechselbedarfs bei Kotwasser, Koliken, Durchfall, Heu- und Weidebauch oder schlechter Futterverwertung.

Mühldorfer Revital ist ein Futter zum Ausgleich bei chronischer Störung der Dickdarmfunktion und bei chronischer Insuffizienz der Dünndarmfunktion. Es dient der Unterstützung des besonderen Stoffwechselbedarfs bei Kotwasser, Koliken, Durchfall, Heu- und Weidebauch oder schlechter Futterverwertung. Revital Klinikum prebiotic ermöglicht aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus differenziert aufgeschlossen Getreiden eine über einen langen Zeitraum gleichmäßige Energiebereitstellung. Hohe Akzeptanz, der überdurchschnittlich hohe Gehalt an leicht verdaulichen Kohlehydraten und die das Pferdewohl unterstützenden Eigenschaften machen Revital Klinikum prebiotic auch zu einem universellen Basisfutter im Sport-, Zucht- und Freizeitbereich.

von führenden Tierärzten und Pferdekliniken empfohlen

enthält fermentierten Topinambur, der reich an Inulin ist

hervorragende, das allgemeine Wohlbefinden unterstützende Eigenschaften

nachhaltiges Wohlergehen: beseitigt die Beschwerde-Ursachen, nicht nur die Symptome

dient dem Erhalt einer gesunden Funktion des Darmes

Die spezielle Struktur von Mühldorfer Revital führt bereits im Kauprozess zu einer sehr guten Einspeichelung, der Grundlage für den natürlichen Eigenschutz des Pferdemagens vor den aggressiven Bestandteilen seiner eigenen Magensäure. Die innovative Zusammensetzung und der differenzierte Aufschluss des Getreides gewährleisten eine optimale und nachhaltige Energiebereitstellung. Die daraus resultierende, verbesserte Energieausbeute ermöglicht die Reduzierung des Kraftfutters zu Gunsten des wirkstoff- und faserreichen Raufutters, wodurch der Verdauungsprozess insgesamt erleichtert und zusätzlich geholfen wird, die Darmflora neu zu entwickeln bzw. sie dauerhaft im Gleichgewicht zu halten.

Hier bestellen!

PS: Jetzt 15 % Rabatt1 auf alles bei einer Bestellung im Webshop von Mühldorfer Pferdefutter sichern! Einfach bis spätestens 5. Juli 2020 bestellen, den Rabattcode ▶ shoppingweek15 ◀ eingeben und 15 % bei Deiner Bestellung sparen. Hier geht’s zum Shop!

Mühldorfer 5-Korn Plus haferfrei – energiespezifisch konzipiertes Vollkornmüsli für viele Pferde, ohne Pellets

Mühldorfer 5-Korn Plus haferfrei ist ein energiespezifisch konzipiertes Vollkornmüsli, das die ideale Basis für eine naturkonforme Pferdefütterung bilden kann. Das pelletfreie und besonders ausgewogene Müsli enthält Gerste, Mais, Leinsamen, Sonnenblumenkerne und das Urkorn Emmer. Es ist, aufgrund der äußerst schonenden Verarbeitung, reich an wertvollen organisch gebundenen Vitalstoffen, die vom Organismus des Pferdes besonders gut resorbiert werden können. Durch den differenzierten Aufschluss des Getreides in 5-Korn Plus wird die Energie nach der Futteraufnahme periodengerecht bereitgestellt (kurz-, mittel-, langfristig). Zugleich wird die enzymatische Verdauung der Kohlenhydrate gesteigert und die Verdauungsorgane des Pferdes können stark entlastet werden.

energiespezifisch durch differenzierten Aufschluss: nach der Futteraufnahme wird die Energie schrittweise resorbierbar, dadurch werden starke Schwankungen im Laktathaushalt und Blutzuckerspiegel vermieden

ohne chemische Binde-, Extraktions- und Konservierungsmittel

enthält fermentierten Topinambur, der reich an Inulin ist

nährstoffschonende Verarbeitung für weitgehenden Erhalt organisch gebundener Vitalstoffe

beste Akzeptanz und Bekömmlichkeit

vielfältig und natürlich

enthält Emmer, das kostbare Urgetreide

ohne Pellets

Um eine umfangreiche Versorgung an essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zu gewährleisten, enthält Mühldorfer 5-Korn Plus – zusätzlich zu den organisch gebundenen Vitalstoffen nativen Ursprungs – eine bedarfsgerechte Mineralisierung und Vitaminisierung.

Hier bestellen!

PS: Jetzt 15 % Rabatt1 auf alles bei einer Bestellung im Webshop von Mühldorfer Pferdefutter sichern! Einfach bis spätestens 5. Juli 2020 bestellen, den Rabattcode ▶ shoppingweek15 ◀ eingeben und 15 % bei Deiner Bestellung sparen. Hier geht’s zum Shop!

Mühldorfer NaturLiebe Leckerli – naturgesunde Belohnung für alle Pferde und Ponys: ohne Getreide, ohne Melasse und ohne Zusatzstoffe

Mühldorfer NaturLiebe Leckerli – für alle Pferde und Ponys – sind naturgesunde Belohnung, schmackhaftes Dankeschön und artgerechter Snack zugleich. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Durch die Verwendung bester Zutaten und den bewussten Verzicht auf Getreide, Melasse und andere Zusatzstoffe, erfüllen die naturbelassenen Leckerli die heutigen Anforderungen an eine naturnahe, artgerechte und schmackhafte Pferdefütterung.

• ohne Getreide

• ohne Melasse und Zuckerzusätze

• stärke- und zuckerreduziert

• 100 % natürliche Zutaten aus dem Chiemgau

• reich an Pflanzenfasern

• kein bröckeln, schmieren und kleben

• aus besten Zutaten

• schmackhaft

TIPP: Die besonders stärke- und zuckerreduzierten Leckerli können bedenkenlos auch an Pferde mit Stoffwechselproblemen verfüttert werden. Mühldorfer NaturLiebe Leckerli passen in jede Tasche. Sie bröckeln, schmieren und kleben nicht und sind in jeder Situation praktisch und schnell zur Hand.

Mühldorfer NaturLiebe Leckerli sind in sechs leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich.

Hier bestellen!

PS: Jetzt 15 % Rabatt1 auf alles bei einer Bestellung im Webshop von Mühldorfer Pferdefutter sichern! Einfach bis spätestens 5. Juli 2020 bestellen, den Rabattcode ▶ shoppingweek15 ◀ eingeben und 15 % bei Deiner Bestellung sparen. Hier geht’s zum Shop!

Mühldorfer iQ Active² – getreidefreies, stärkereduziertes und hochenergetisches Futter für Sportpferde sowie Pferde mit Insulinresistenzen

Das innovative Extrudat ist ein revolutionäres, hochenergetisches Pferdefutter ohne Getreide, das speziell für den Leistungs-, Zucht- und Sportbereich konzipiert wurde. Die mit einer intelligenten Technologie aufbereiteten Zutaten liefern – mit bahnbrechenden 14 MJ DE/kg – so viel wertvolle Energie, dass es möglich ist, die Fütterungsmenge, im Vergleich zu herkömmlichen getreidebasierten Futtersorten, um 10–20 % zu reduzieren.

• hochenergetisch

• stärke- und zuckerreduziert

• vollwertiges Futter

• höchste Verdaulichkeit

• extrem hohe Akzeptanz

• nicht dopingrelevant

Mühldorfer iQ Active² ermöglicht dem Pferdehalter erstmalig eine getreidefreie, stärkearme und zugleich hochenergetische Ernährung seines Pferdes. Durch seine einzigartige Kombination aus Sonnenblumenkernen, -schalen, -öl, stabilisierter Reiskleie, Leinsaat und -öl sowie GMO-freien Sojabohnenschalen eignet sich Active² aber nicht nur zur Fütterung von Hochleistungspferden – auch Pferde mit Insulinresistenzen sind prädestiniert für eine Ernährung mit Mühldorfer iQ Active². Weiterhin lässt sich das Futtergranulat postoperativ hervorragend als Aufbaufutter rekonvaleszenter Pferde einsetzen. Zusätzlich kann es durch seine hohe Wasserbindungskapazität positiv unterstützend bei diversen Verdauungsstörungen wirken. Mühldorfer iQ Active² ist leistungsorientiert vitaminisiert und mineralisiert, es liefert dem Pferdeorganismus alle essentiellen Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe.

Hier bestellen!

PS: Jetzt 15 % Rabatt1 auf alles bei einer Bestellung im Webshop von Mühldorfer Pferdefutter sichern! Einfach bis spätestens 5. Juli 2020 bestellen, den Rabattcode ▶ shoppingweek15 ◀ eingeben und 15 % bei Deiner Bestellung sparen. Hier geht’s zum Shop!

Mühldorfer’s Fly-Away – zuverlässiger und langanhaltender Insektenschutz für jedes Pferd

Mühldorfer’s Fly-Away schützt jedes Pferd umfangreich und langanhaltend vor lästigen Fliegen, Mücken, Bremsen, Zecken und anderen Insekten. Die wirksame Formulierung ist ungiftig für Mensch und Tier. Weiterhin überzeugt Fly-Away durch seinen zuverlässigen und anhaltenden Schutz bei sparsamer Dosierung.

einfache Anwendung

wirkt zuverlässig

langanhaltender Schutz

angenehmer Duft

unbedenklich

sparsame Anwendung

Der wirksame Insektenschutz für Pferde und Ponys ist – neben der Basisversion – auch in den Sondereditionen ‚Lavendel‘ und ‚Knoblauch‘ sowie in attraktiven Sparsets erhältlich.

Hier bestellen!

PS: Jetzt 15 % Rabatt1 auf alles bei einer Bestellung im Webshop von Mühldorfer Pferdefutter sichern! Einfach bis spätestens 5. Juli 2020 bestellen, den Rabattcode ▶ shoppingweek15 ◀ eingeben und 15 % bei Deiner Bestellung sparen. Hier geht’s zum Shop!

Zurück zur Übersicht

1Hinweise: Rabattcode gültig bis 05.07.2020, einmal pro Person/Bestellung einlösbar. Nicht zusammen mit anderen Rabatten/Gutscheinen verwendbar. Vom Rabatt ausgenommen sind Futterproben und Versandkosten. Einzulösen unter www.muehldorfer-pferdefutter.de, gilt nur für Bestellungen/Lieferungen innerhalb Deutschlands. Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstr. 11, D-84453 Mühldorf