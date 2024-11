Turniere am Wochenende

Spannenden Sport gibt es in den nächsten Tagen bei den German Masters in Stuttgart. Ansonsten wird viel gesprungen europaweit, u.a. beim Weltcup in Polen.

Heutet starten die traditionellen German Masters in Stuttgart: Fünf Sterne, vier Disziplinen und drei Weltcup-Prüfungen sind die Devise. Bis 17. November werden rund 50.000 Zuschauer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle erwartet. „Die bewährte Mischung aus Spitzensport, Showprogramm und begleitender Ausstellung rund ums Pferd sorgt nach wie vor für riesengroße Begeisterung“, sagt Andreas Kroll. „Im sportlichen Bereich erwarten wir während der fünf Turniertage wieder Olympiasieger:innen, Welt- und Europameister:innen, die in den insgesamt 18 internationalen Prüfungen satteln“, so der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Auf den Nennungslisten tummeln sich Namen zahlreicher deutscher Spitzenreiterinnen und -reiter: u.a. Richard Vogel, Jana Wargers, Mario Stevens, Carsten-Otto Nagel, Marco Kutscher, Marcus Ehning, Katharina Hemmer, Ingrid Klimke, Helen Langehanenberg, Raphael Netz und Isabell Wert.

Gleich am ersten Tag wird Olympiasieger Michael Jung erwartet, der mit Ignatz auf der Nennungsliste der Indoor-Vielseitigkeit steht. Beginn 21.45 Uhr.

clipmyhorse überträgt das gesamte Programm.

Internationales Weltcup Spring- Dressur- und Fahrturnier (CDI-W/CDI4*/CSI-W5*/CAI-W) in Stuttgart

Weitere Informationen unter: www.stuttgart-german-masters.de

Auslandsstarts

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 13. bis 17. November in Warschau (POL)

Hannes Ahlmann (Reher); Daniela Haase (Twistringen); Felix Hassmann (Lienen); Marvin Jüngel (Kamenz); Michael Kölz (Leisnig); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Daniel Lahmann (Twistringen); Lesley Wulff (Bargfeld-Stegen).

Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 11. bis 17. November in Valencia (ESP)

Emely Bergemann (Marienfließ); Tiara Bleicher (München); Katharina Braulke (Deutschland); Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Simon Widmann (Markt Schwaben).

Weitere Informationen unter: www.mouratours.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 17. November in Oliva (ESP)

Karin Ernsting (Münster); Sophie-Luise Löhden (Heeslingen); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Nicola Pohl (Marburg); Stefan Unterlandstättner (Ludwigsfelde).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/P/Ch) vom 13. bis 17. November in Opglabbeek (BEL)

CSIU25: Emma Bachl (Postmuenster); Isabelle Grandke (Oyten); Luise Konle (Küps); Theresa Kröninger (München); Milena Petersen de Cima (Starnberg); Victoria Schumacher (Coburg); Sina Schütze (Lahr).

CSIJ: Emma Bachl (Postmuenster); Isalie Baumgart (Verden); Jonna Esser (Hückeswagen); Charlotta Grau (Meerbusch); Emma Grüntjens (Kevelaer); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Luise Konle (Küps); Milena Petersen de Cima (Starnberg); Victoria Schumacher (Coburg).

CSIP: Alexa Grau (Meerbusch); Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark).

CSICh: Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L) vom 13. bis 17. November in Le Pouget (FRA)

Andreas Dibowski (Döhle).

Weitere Informationen unter: www.troisfontaines-eventing.com

Internationales Distanzturnier (CEI1* 100/2* 120) vom 15. bis 17. November in Uzès (FRA)

CEI1* 100: Sabrina Arnold (Kirchheim).

CEI2* 120: Sandra Maria Kastner (München).

Weitere Informationen E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 13. bis 17. November; www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH Gorla Minore/ITA vom 13. bis 17. November; www.equieffe.it