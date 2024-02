Anna Lena Schaafs Doppel-Weltmeisterin Lagona verkauft

Anna Lena Schaaf ist eine der besten Nachwuchsvielseitigkeitsreiterinnen, ihre Stute Lagona wurde zweimal bestes Nachwuchsvielseitigkeitspferd der Welt. Doch nun gehen die beiden getrennte Wege.

Das berichtet die 22-jährige Anna Lena Schaaf auf ihrer Instagram-Seite: „Das erste Pferd, das ich gekauft habe, hat meinen Stall verlassen und während ich das schreibe, könnte ich sofort anfangen zu heulen.“

Dazu muss man wissen, dass Anna Lena Schaaf ihre größten Erfolge vom Bundesnachwuchschampionat bis hin zur Bronzemedaille bei ihrer ersten Senioren DM auf Pferden erreicht hat, die von der Familie selbst gezogen wurden. Zu nennen ist da vor allem die Rheinländer Fidertanz-Tochter Fairytale, die Anna Lena bei drei Nachwuchseuropameisterschaften zu drei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille getragen hat. Und eben zu DM Bronze in Luhmühlen.

Lagona aka „Lene“

Lagona hat Anna Lena auch jung bekommen. Zur Welt kam die heute neunjährige OS-Stute v. Lavagon-Cartani allerdings bei Theodor Sporkmann. Mit viereinhalb Jahren ging sie dann zu Anna Lena Schaaf. Sie hat Lagona ausgebildet – und sie zur zweifachen Weltmeisterin der jungen Vielseitigkeitspferde gemacht. Sechs- und siebenjährig gewannen sie in Lion d’Angers jeweils mit ihrem Dressurergebnis. Das dürfte ziemlich einzigartig sein.

Entspricht aber dem Stil, mit dem die beiden auch sonst unterwegs waren. In den Saison 2021/22 haben sie sieben Prüfungen in Folge (!) gewonnen. Letztes Jahr gaben sie ihr Vier-Sterne-Debüt in Wiesbaden und waren auf Anhieb Fünfte.

„We were a team“, sagt Anna Lena. „Ich kann ihr in jederzeit vertrauen, so wie sie auch mir vertrauen kann!“

Neuer Reiter mit Olympiaerfahrung

Lagonas Talent blieb natürlich nicht verborgen. Es sei ein Angebot gewesen, das nicht auszuschlagen war, sagte Anna Lena Schaaf. Ihr neuer Reiter und Besitzer ist Ronald Zabala-Goetschel aus Ecuador. Der 57-Jährige war 2012 bei den Olympischen Spielen in London am Start, bei den Weltreiterspielen in Tryon und mehrfach bei Pan-Amerikanischen Spielen.

„Lene hat ein neues Zuhause gefunden, wo sie viel von ihrem erfahrenen Reiter lernen kann“, so Anna Lena Schaaf. Und sie selbst? „Ich versuche, mit einem anderen Pferd ein perfektes Team zu werden. Hoffentlich so erfolgreich, wie wir beide es waren – wenn das überhaupt möglich ist.“

Die Daumen dafür sind gedrückt!

