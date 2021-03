Badminton 2021 fällt aus

Im Oktober 2020 hatten die Organisatoren des CCI5*-L Badminton 2021 noch gehofft, die Vielseitigkeit auf dem Anwesen des Duke of Beaufort könne ohne Publikum durchgeführt werden. Jetzt kam die Absage des Turniers.

Eigentlich hätte Badminton 2021 am ersten Maiwochenende stattfinden sollen. Doch selbst eine Veranstaltung ohne Zuschauer ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht möglich. Im Oktober hatte das Organisationsteam noch Pläne, die in diese Richtung zielten, bekanntgegeben. Nun also das Aus für die große Traditionsvielseitigkeit. „Mit großem Bedauern und Enttäuschung verkünden wir die Streichung der 2021 Badminton Horse Trials“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Trotz der Impfsituation in Großbritannien und der ermutigenden Veröffentlichungen der Regierung sei die Situation „unvorhersehbar und fragil“, heißt es in dem Statement. Gespräche zwischen den Verantwortlichen vor Ort und den nationalen Gesundheitsinstitutionen hätten ergeben, dass eine Durchführung des Events auch ohne Publikum „nicht akzeptabel“ sei. Der Schutz aller Beteiligten habe Priorität.

Der Duke of Beaufort, Hausherr von Badminton House, blickt nach vorn. Auch wenn alle „hoffnungslos verzweifelt“ seien, zur Streichung zum zweiten Jahr in Folge gezwungen zu sein, sehe er optimistisch ins Jahr 2022 und dass das dann durchgeführte Turnier von einem „Geist des Optimismus“ getragen wird.

2019 hatte die Britin Piggy French gewonnen. Kai Rüder war damals mit Colani Sunrise als einziger Deutscher am Start. Im Gelände blieb das Paar von der Insel Fehmarn damals ohne Hindernisfehler.

