Christoph Wahler wiederholt Sieg in Baborówko 2024

Platz vier nach der Dressur, Dritter nach dem Gelände, Clear Round im Parcours – damit war Christoph Wahler der Sieg in Baborówko 2024 nicht zu nehmen. Schon im vergangenen Jahr hatte der Niedersachse in Polen gewonnen.

28 Pferde waren in Baborówko 2024 in der CCI4*-S an den Start gegangen. 21 waren noch im Springen dabei. Christoph Wahler, dessen Schimmel Carjatan S in Marbach vor zwei Wochen zweimal an einem Sprung im Gelände das Sicherheitssystem MIM ausgelöst hatte, war zufrieden mit dem eigentlich nicht geplanten Abstecher nach Polen: „Im vergangenen Jahr habe ich von vorne gewonnen. Aber ich glaube schon, dass meinem Pferd die Veranstaltung hier liegt. Das Gelände ist technisch anspruchsvoll und sehr intensiv. Das kann er gut. Die Zeit im Springen ist knapp, das kann er auch gut. Jetzt bin ich bin im Parcours ohne das letzte Risiko geritten, aber im Verhältnis zu den anderen ist er halt flott und ist super gesprungen“, so der 30-Jährige. Mit dem Holsteiner Schimmel hat der Viertplatzierte der Europameisterschaft 2023 nun die Qualifikation für einen möglichen Start bei den Olympischen Spielen sicher.

Wahler hatte in der Dressur stark angefangen, ließ dann Punkte beim Rückwärtstrichten und in der Schritttour liegen. Mit 28,7 Minuspunkten lag er an vierter Stelle nach der Dressur. Im Gelände ließen ihn 3,6 Zeitstrafpunkte auf Platz drei vorrücken. Das Springen war fehlerfrei, aber nicht ganz in der Zeit, eine Sekunde schneller wären es gewesen. 32,7 Minuspunkte waren das Endergebnis. Weil Ducati d’Arville unter Lara de Liederkerke-Meier MIT 1,6 Zeitfehlern aus dem Parcours kam, rutschte die Belgierin im Klassement hinter Wahler. Der nach zwei Disziplinen in Führung liegende Schweizer Feix Vogg musste einen Springfehler seines Luhmühlen-Siegers Colero in Kauf nehmen. Das Paar schloss als Vierter ab, denn es lag punktgleich mit Nico Aldinger und Timmo (34,0). Weil dem Deutschen die einzige fehlerfreie Geländerunde innerhalb der Optimal Time gelungen war, freute sich der Luhmühlener über Platz drei.

CCI4*-L Baborówko 2024 an Lea Siegl mit Schrauben im Bein

Ein Dutzend Kombinationen gingen in Baborówko 2024 in einer„langen“ Vier-Sterne-Prüfung an den Start. Sechs beendeten die Prüfung. Acht Wochen nach einem Sturz im Training, der ihr mehrere Platten und Schrauben im linken Unterschenkel bescherte, hat die Österreicherin Lea Siegl die Prüfung mit ihrem Olympiapferd von Tokio 2021, DSP Fighting Line (39,8 Minuspunkte) gewonnen. Jan Matthias schloss mit Wilbur Larch als Zweiter dieses CSI4*-L ab (43,1) vor Rebecca-Juana Gerken mit TSF Solara (48,9). „Beide haben die Prüfung mit einem guten Punktekonto beendet, Jan Matthias hätte ohne Springfehler an Schluss sogar gewonnen“, lobte Bundestrainer Peter Thomsen. „Beide sind hier sehr sicher geritten. Damit haben wir wieder zwei Nachwuchsreiter und hoffnungsvolle Pferde mehr für den Spitzensport der nächsten Jahre.“

Ergebnisse CCI4*-S Baborówko 2024

Ergebnisse CCI4*-L Baborówko 2024