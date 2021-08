Le Pin: Josephine Schnaufer-Völkel Dritte im CCIO4*-S mit Pasadena

Beim Nationenpreisturnier der Vielseitigkeitsreiter im französischen Haras le Pin hatte Josephine Schnaufer-Völkel nach Dressur und Springen geführt. Nur im Gelände war sie nicht ganz schnell genug.

Auf dem Areal vor dem französischen Gestüt Haras le Pin, Schauplatz der Vielseitigkeit bei den Weltmeisterschaften 2014, hat Josephine Schnaufer-Völkel Platz drei belegt. Mit der 14-jährigen Westfalenstute Pasadena hatte sie nach Dressur (24,4) und Springen (0,4) an der Spitze des 69-köpfigen Starterfeldes gelegen. Im Gelände war sie dann etwas zu langsam, um die Führung in den Sieg umzumünzen. Die Primeur’s As-Tochter kam neun Sekunden über der Idealzeit ins Ziel. Damit landete das Paar in der Endabrechnung in le Pin auf Platz drei.

Der Sieg ging an die Französin Gwendolen Fer mit dem Trakehner Traumprinz, Fünfte nach der Dressur und Dritte nach dem Springen. Mit einer fehlerfreien Runde in der Zeit kam sie auf insgesamt 27,3 Strafpunkte. Damit lag sie 0,7 Punkte vor dem Neuseeländer Tim Price. Der Zweite nach der Dressur (25,2) addierte mit Happy Boy 2,8 Strafpunkte aus dem Cross auf sein Ergebnis nach Dressur und Springen.

Den Nationenpreis gewannen die Franzosen vor den Niederländern. Platz drei ging an die Schweden. Ein deutsches Team war nicht am Start.

Die Ergebnisse finden Sie hier.