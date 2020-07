Siegreicher Wiedereinstieg für Ingrid Klimke gleichauf mit Talent Calvin Böckmann

In Hamm-Rhynern gelang Vielseitigkeits-Doppeleuropameisterin Ingrid Klimke heute ein gelungener Wiedereinstieg nach ihrer mehrwöchigen Verletzungspause. Den Sieg musste sie sich allerdings teilen.

Gemeinsam mit einer Olympiasiegerin, ehemaligen Welt- und aktuellen Europameisterin an erster Stelle zu stehen in einer Stil-Geländeprüfung der Klasse M – das war für Busch-Nachwuchstalent Calvin Böckmann Realität heute in Hamm-Rhynern.

Er hatte mit der elfjährigen Rheinländer Schimmelstute Crunchip M v. Cassini Boy Junior aus der Zucht von Pia Münkers Vater vorgelegt und erhielt von den Richtern Hans Friedrich Nagel und Melanie die Traumnote 9,3.

Sieben Paare danach waren Ingrid Klimke und ihre eigene achtjährige Westfalen-Stute Siena just do it an der Reihe. Auch hier: Wertnote 9,3. Besser war keiner, so mussten die beiden sich den Sieg teilen.

Ein glattes „Sehr gut“ gab es für Arne Bergendahl auf der von seinem Vater Heinrich gezogenen La Calido-Tochter Luthien.

Erster Turniereinsatz

Für Reitmeisterin Ingrid Klimke war dies heute ein besonderer Tag, denn es war ihr erster Turniereinsatz seit ihrem Trainingssturz vor gut sechs Wochen, bei dem sie sich einen Brustwirbel brach.

Insgesamt ritt sie drei Pferde in Hamm. Neben Siena just do it waren das noch die Youngster Cascamara und Van Hera P, die sie in der Geländepferdeprüfung Kl. L vorstellte. Die Cascadello II-Tochter Cascamara konnte sich mit 8,4 an sechster Stelle platzieren.

Van Hera P, die Halbschwester zu Klimkes potenzieller Olympiakandidatin Asha P, erhielt eine 8,0, war damit aber nicht mehr platziert. An der Spitze der Prüfung standen die beiden Ostholt-Brüder. Andreas siegte auf der Hannoveraner For Edition-Tochter Formidable mit 8,8 vor Frank im Sattel des selbstgezogenen (zusammen mit Elke Vietor) Dieter VO v. Duke of Hearts xx (8,7).

Den Erfolg für den Stall Klimke perfekt machte Ingrid Klimkes Tochter Greta Busacker, die auf Coco Maurice den Stil-Geländeritt der Klasse L mit 8,8 für sich entschied.

Alle Ergebnisse aus Hamm finden Sie hier.