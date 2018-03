Winter ade! Am Wochenende eröffnet Elmenhorst die Buschsaison im Norden

Eis und Schnee im März – da musste das Geländetraining in weiten Teilen Deutschlands warten. Aber nun ist es so weit. Elmenhorst lädt am kommenden Wochenende zum ersten Geländeturnier 2018 ein. Und man ist bestens vorbereitet.

Den widrigen Wetterbedingungen getrotzt haben in den vergangenen Wochen Parcoursbauer Sven Lux und sein Team. Das Ergebnis ist eine tolle Geländestrecke für die A- und L-Stilprüfungen sowie den CDV Junior Cup, der in Elmenhorst in eine neue Saison geht.

Die Anzahl der Nennungen zeigt, wie sehnsüchtig alle darauf warten, dass es endlich Frühling wird: Mehr als 200 Reiter wollen an den A- und L-Prüfungen teilnehmen. 30 weitere sind es beim CDV Junior-Cup. Schon das Trainingsangebot im Vorfeld fand großen Anklang und lockte Reiter mit 40 Pferden an.

Für die Richter steht ein vier Meter hoher Turm zur Verfügung, der einen besten Überblick ermöglicht. Die Zuschauer haben es etwas kuscheliger im sturmsicheren Zelt mit Catering. Was vor zwei Jahren noch ein Maisfeld war, hat sich dank des Einsatzes von Sven Lux und seinen Helfern rund um die Familie Spiering von der benachbarten Reitanlage inzwischen zu einem super Geländeplatz entwickelt. „Einmalig, eine unglaublich schöne Strecke, auf der jedes Pferde etwas mitnehmen kann!“, lobt Anna Siemer den Ist-Zustand von Elmenhorst. Sven Lux genügt das aber nicht. Der 25-Jährige sagt: „Mein Ziel ist es, langfristig einen der besten Geländeplätze im Norden zu bauen und regelmäßig Prüfungen für junge Pferde und Reiter zu veranstalten.“

Für dieses Jahr mussten die Geländepferdeprüfungen allerdings abgesagt werden, weil das Wetter es den Reitern unmöglich machte, vorher ausreichend zu üben. Da wollte man von Veranstalterseite aus nichts riskieren. „Gerade die fünfjährigen Pferde, die ihre erste Prüfung gehen sollen, werden zu schnell unsicher“, war die einhellige Meinung des Teams, das ausnahmslos aus Pferdeleuten besteht. Darum wurden die Geländepferdeprüfungen auf den 25. April verschoben. Für die Profis ist das die perfekte Lösung. Nicolai Aldinger lobt beispielsweise: „Spitze, so können wir unsere jungen Pferde in Ruhe in den nächsten vier Wochen trainieren und dann in den Sichtungen zum Bundeschampionat in Elmenhorst starten.“

Schon im Vorfeld gebührt der Dank der Veranstalter zum einen den Sponsoren, die mit Hilfe der CDV Vorsitzenden Nicole Sollorz, die sich auf Vermarktung im Pferdesport spezialisiert hat, akquriert wurden sowie vor allem auch den vielen Helfern. Dazu gehören auch die Nachbarn der Spierings, die mit Traktoren und Kuchen die Arbeit vereinfacht und versüßt haben und bei der Betreuung der Strecke unverzichtbare Helfer sind.

Die Zeiteinteilung fürs Wochenende finden Sie hier:

St.GEORG GRATIS LESEN! Schnell, aktuell und auf einen Blick wissen, was Sache ist! Das bietet der

St.GEORG Newsletter. Jetzt abonnieren und Sie erhalten eine Ausgabe

St.GEORG als ePaper gratis - zum immer und überall lesen. Heft digital lesen Abonnieren