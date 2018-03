50-Tage-Test Schlieckau: Coke Life als einziger mit einem „Sehr gut“

Abschlussprüfung der 50-tägigen Hengstleistungsprüfung

"Coke Life" – so heißt der 5-jährige Sieger der heutigen Abschlussprüfung der 50-tägigen Hengstleistungsprüfung. Der Cola Zero x Promotion gezogene Hengst vom Gestüt Sprehe konnte mit einer 9,15 die Richter von sich überzeugen! 😍🙌Alle Hengste der Abschlussprüfung jetzt in unserer Mediathek:▶️ http://www.clipmyhorse.tv/de_DE/events/2321

Posted by ClipMyHorse.TV Deutschland on Mittwoch, 21. März 2018