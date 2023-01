Wellington: Vogel siegt zum Auftakt des Winter Equestrian Festivals

Neues Jahr, neues Winter Equestrian Festival in Wellington und der erste Sieger kommt aus Deutschland.

Richard Vogel sicherte sich gestern im Sattel von Codex die erste Auflage des Winter Equestrian Festival Challenge Cups. Von 31 teilnehmenden Paaren waren zwölf in die zweite Runde gekommen, wo wiederum acht ein zweites Mal null blieben.

Richard Vogel und der zehnjährige Hannoveraner Wallach Codex v. Contendros-Espri legten mit 29,163 Sekunden eine Zeit vor, die nicht einmal von McLain Ward und Catoki unterboten werden konnte. Und das will etwas heißen, wenn man sich an vergangene Erfolge dieses Paares erinnert. Hier stoppte die Uhr bei 29,416 Sekunden. Rang drei ging ebenfalls in die USA, an Catherine Pasmoere im Sattel von Curious Friday (30,786), einer nun 13-jährigen schwedischen Cardento-Tochter, die ihre Karriere einst unter Nicola und Olivier Philippaerts begann.

Richard Vogel setzt große Hoffnungen in Codex, den er bereits kennt, seitdem der Wallach fünfjährig war. Er gehört Vogels früherem Arbeitgeber Bernd Herbert. Für ihn ritt Vogel ihn zu zahlreichen Erfolgen in Springpferdeprüfungen. 2021 sprang der Wallach mit seinem Besitzer im Sattel. Für die Saison 2022 ging er zurück zum Team Dagobertshausen, wo er zunächst von Sophie Hinners und dann von Richard Vogel geritten wurde. Der gewann mit ihm unter anderem in Donaueschingen und Ornago und spricht von ihm als einem seiner vielversprechendsten Pferde für die Zukunft.

„Codex ist sehr sensibel, was man ja haben möchte. Er ist vorsichtig und immer konzentriert. Er ist ein besonderes Pferd und ich bin froh, ihn zu haben.“ Er möge diesen Pferdetyp: „Mir gefällt es, wenn man Geduld mit ihnen haben muss und jeden Schritt überdenken muss, ehe man ihn wirklich tut. Das ist komplizierter für den Reiter, aber ich denke, das ist eine gute Aufgabe.“

Letztes Jahr konnte Vogel drei Siege in Wellington verbuchen inklusive dem U25 Finale. Er freue sich wirklich, wieder beim Winter Equestrian Festival dabei zu sein: „Es ist ein wirklich angenehmer Lifestyle hier und für die Pferde ist es spitze. Auf dem Turnier gibt es diverse Möglichkeiten, sie vorzustellen und sie in den größeren Sport hineinwachsen zu lassen. Ich versuche, sie alle fit, gesund und glücklich zu erhalten. Der Rest kommt von allein.“