2. Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion: Fashion King meets Vechta

Auftakt par excellence: Ein Bewegungskönig vom Siegerhengst Fynch Hatton OLD. Fashion King v. Fynch Hatton – Fürst Romancier – Sandro Hit eröffnet die 2. Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion.

Der Sattelkörsieger, Preisspitze und amtierende Oldenburger Landeschampion Fynch Hatton OLD entsendet einen bildschönen Hengstanwärter zum Auftakt der Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion. Fashion King weiß seinen Betrachter auf Anhieb zu vereinnahmen.

Die Väter Fürst Romancier und Sandro Hit begeistern Jahr für Jahr mit ihren erfolgreichen Nachkommen auf den internationalen Dressurvierecken, Körplätzen und Auktionshallen. Die Vererber Don Larino, Rubinstein I, Ramino, Zeus, Miracolo xx, folgen im fallenden Pedigree.

Mutter Kamilla brachte bereits das Vechtaer Spitzenfohlen So Sweet v. Sezuan’s Donnerhall für 34.000 Euro. Die vierte Mutter Karoline stellte den Intermediaire I-erfolgreichen Sir Rubin v. Sir Donnerhall I für Paula Franz. Aus dem Stamm: Das U25-Grand Prix-Pferd Faramir v. Fidertanz unter Karin Húskovà, ESP.

Schauen Sie hier Impressionen von Fashion King an:

Nicht verpassen!

Die Kollektion der 2. Online Elite-Fohlenauktion präsentiert von Donnerstag, 9. Juli bis Sonntag, 12. Juli die Creme de la Creme des aktuellen Fohlenjahrgangs. Dressurvererber, darunter Stars wie Escamillo, Siegerhengst Global Player, Sattelkörsieger Fynch Hatton OLD, WM-Finalist Jameson RS2, Le Formidable, Preisspitze Viva Gold und Vivaldos stellen ihren Nachwuchs vor.

Sichern Sie sich Ihren Nachwuchsstar: https://oldenburg.auction/de/auktionen/fohlenauktion

Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Oldenburger Online Special Edition? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an support@oldenburger-pferde.com.

Alternativ können Sie sich ganz bequem von zuhause unser Tutorial „So funktioniert die Oldenburger Online Special Edition“ unter https://youtu.be/DpllbFnYD5w anschauen. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie für Ihren Wunschkandidaten bieten.

