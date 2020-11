35-Tage-Test in Dänemark mit Vitalis-Vollbruder an der Spitze

Von den 16 Hengsten, die zum 35-Tage-Test des dänischen Warmblutzuchtverbandes angetreten waren, kam mehr als die Hälfte aus dem Stall Helgstrand, aus dem auch die drei bestbewerteten Pferde kommen.

My Vitality heißt der KWPN-Hengst, der am besten abschnitt. Der Vivaldi-D-Day-Sohn ist der Vollbruder des Burg-Pokal Siegers und hoch populären Vererbers Vitalis und steht in gemeinschaftlichem Besitz von Helgstrand Dressage und Kleppenhus Invest. My Vitality erhielt in Summe 902,5 Punkte, unter anderem sowohl von der Bewertungskommission als auch von Fremdreiter Allan Grøn Noten von 9,0 und besser für die Rittigkeit. Auch Trab und Galopp waren den Richtern ein Sehr gut wert. Im Schritt gab es die 8,5.

Iron v. Asgard’s Ibiza

Die zweithöchste Gesamtnote von 894,5 Punkten erzielte mit Iron v. Asgard’s Ibiza-Hohenstein ein weiterer Hengst der Station Helgstrand. Auch bei ihm gab es dreimal die 9 für die Rittigkeit, ebenso gab es „sehr gute“ Noten für Trab und Galopp. Der Schritt wurde mit 8,0 und 8,5 bewertet.

Rockabye S v. Revolution

890,5 Punkte erzielte der diesjährige Silbermedaillengewinner der dreijährigen Hengste beim Hannoveraner Championat und beim Bundeschampionat, Rockabye S v. Revolution-Belstaff, auch er im Besitz von Helgstrand Dressage. Für ihn gab es ebenfalls Neunen in der Rittigkeit sowie im Galopp. Schritt und Trab erhielten durchweg die 8,5.

Mit Dashing Society xx war auch ein Vollblüter unter den Testkandidaten. Er erzielte 703,5 Punkte.

Ein Hengst musste die Prüfung „krankheitsbedingt“ abbrechen, heißt es in der Pressemitteilung. Alle anderen haben bestanden. Das Gesamtergebnis finden Sie hier.