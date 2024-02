Agalord und Con Dio die ersten Sporttest-Sieger 2024

In Münster-Handorf haben 24 Springhengste den ersten Sporttest der Saison bestritten. Die meisten von ihnen konnten sich gut und besser behaupten.

Bei den Vierjährigen setzte sich der Reservesieger der NRW-Körung 2022 durch, Agalord v. Aganix du Seigneur-Mylord Carthago-Calido (Z.: Barbara Meindl). Er trat für die Hengststation Klatte an und wurde von Christoph Verheyen in Münster präsentiert. Sein Vermögen beurteilte die Bewertungskommission mit einer 8,7, der zweithöchsten Bewertung in diesem Bereich. Auch in den anderen Bewertungskriterien war er mindestens „gut“: Galopp 8,4, Manier 8,3, Rittigkeit 8,5, Gesamteindruck 8,5. Alles in allem kam er damit auf eine 8,48.

Die Station Klatte und Christoph Verheyen hatten gleich doppelten Grund zur Freude, denn von hier kam auch der zweitbeste Hengst, der sich mit gerade mal einem Hundertstel geschlagen geben musste: der Selle Français Kastell an Taro v. Mylord Carthago-Cassini-Contender aus der Zucht des Earl Haras d’Ick. Er überzeugte besonders mit seiner Rittigkeit, 8,7. Vermögen, Galoppade und Gesamteindruck wurden mit 8,5 bewertet, die Manier mit 8,2.

Das drittbeste Ergebnis lautete 8,42 und wurde erzielt durch den Zangersheider Chacco Blue-Sohn Chacco vd Berghoeve Z, gezogen von Paul Bosch, im Besitz von Matthias Schlamminger und vorgestellt von Michael Hagemann. Die Großmutter des Hengstes brachte unter anderem André Thiemes Quonschbob. Chacco vd Berghoeve selbst erzielte mit 8,8 die höchste Note im Bereich Vermögen. Die Manier wurde mit 8,2 bewertet, Galopp und Rittigkeit mit 8,3, der Gesamteindruck mit 8,5.

Alles in allem erzielten neun der 13 Hengste eine Endnote von 8,0 und besser.

Fünfjährige

Bei den Fünfjährigen war es der Holsteiner Cornet Obolensky-Sohn Con Dio, der mit 8,7 als Klassenprimus abschloss. Kirsten und Olaf Roerden hatten den Schwarzbraunen aus einer Mutter v. Baloubet du Rouet-Casall gezogen. Die Mutter hat aus demselben Jahrgang noch einen gekörten Sohn v. Del Arko D’Henvet. Ausgestellt wurde Con Dio von der Gripshöver GbR in Werne, vorgestellt wurde er von Markus Wallner. Im Vermögen gaben die Richter ihm eine 9,0, in der Manier 8,5. Hinzu kam eine 8,7 für den Galopp, eine weitere 8,5 in der Rittigkeit und 8,8 für den Gesamteindruck.

Platz zwei ging an den Rheinländer Geoffrey v. George Z-Cornado I-For Joy (Z.: Heinrich Burmester), aus- und vorgestellt von Birgit Gärtner-Döller in Lohne. Auch sie hatte allen Grund, zufrieden zu sein mit einer Endnote von 8,67, die sich aus den Springnoten 9 (Vermögen) und 8,7 (Manier) sowie 8,5 im Galopp, 8,4 für die Rittigkeit und 8,6 im Gesamteindruck ergab.

Drittbester war der Hannoveraner Hengst Viking v. Viscerado-Stakkato-Contendro (Z.: Karen Michaelis), den Christopher Dittmann fürs Landgestüt Celle präsentierte. Er kam auf eine 8,61. Die setzte sich zusammen aus der 8,6 in den Kriterien Vermögen, Galopp und Gesamteindruck, einer 8,5 in der Rittigkeit und 8,7 für die Manier überm Sprung.

Bei den Fünfjährigen waren elf Hengste angetreten. Sieben schlossen ihren Test mit 8,0 und besser ab.