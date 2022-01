Beginn der Fohlensaison: Online-Seminare zu den Themen Hochträchtigkeit und Saugfohlen

Die Tage werden länger, die Bäuche runder: die Fohlensaison 2022 beginnt! Doch um sich als Züchter über eine auch nach der Geburt gesunde Stute und quietschfideles Fohlen freuen zu können, bedarf es einer großen Portion Wissen. Zwei Online-Seminare zu den wichtigen Themen vermitteln Wissen rund um die Themen Hochträchtigkeit und Saugfohlen.

Durchgeführt werden die Seminare von Schade und Partner, der Fachberatung für Pferdebetriebe. Geschäftsführerin Dr. Christa Finkler-Schade weiß, dass Pferdehaltern häufig fachspezifische Ausbildungen rund ums Pferd fehlen. Die Online-Seminaren, in denen neben Dr. Finkler-Schade auch die besonders in der Geburtskunde sehr erfahrene Tierärztin Dr. Itje P. Leendertse referiert, soll allen interessierten Pferdehaltern einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch ermöglichen.

Online-Seminar „Hochträchtigkeit: Prägende Weichenstellung“

In dem ersten der zwei Seminare „Hochträchtigkeit: Prägende Weichenstellung“ geht es um die enorme Leistung, die die Mutterstute in den letzten Monaten ihrer Trächtigkeit erbringen muss. Der Stoffwechsel ist enorm gefordert, wenn es darum geht, ein gesundes Fohlen zu gebären. Die Gesundheit der Mutterstute inklusive einer ideal angepassten Fütterung ist hier das A und O! Dazu erklärt Dr. Christa Finkler-Schade näher die Zusammenhänge der der Entwicklung des Fohlens im Mutterleib und den Ansprüchen der Stute an eine optimale Nährstoffversorgung.

Allerdings kann es auch bei idealen Verhältnissen in der Trächtigkeit oder bei der Geburt zu Komplikationen kommen. Die international geschulte Tierärztin Dr. Itje P. Leendertse diskutiert die gesundheitlichen Risiken der hochtragenden Stuten und die möglichen Komplikationen bei der Geburt. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie sie entstehende Probleme erkennen und welche Gegenmaßnahmen sie dann ergreifen müssen.

Das erste der zwei Seminare findet am 3. Februar von 18 bis 20 Uhr statt und kostet 30 Euro. Die Anmeldung muss bis zum 2. Februar unter https://schadeundpartner.de/seminare/ erfolgen.

Online-Seminar „Saugfohlen: Start ins Leben“

Zwei der bedeutendsten Lebensphasen im Hinblick auf die langfristige Gesundheit eines Pferdes sind die Hochträchtigkeit und die Säugeperiode. Trotz der vergleichsweise kurzen Dauer dieser beiden Abschnitte, ist doch ihre Relevanz nicht zu verkennen. Denn gibt es hier Defizite, können diese später nicht mehr ausgeglichen werden. Umso wichtiger ist also ein ausreichendes Wissen der Züchter um diese Belange.

Tierärztin Dr. Itje P. Leendertse teilt dazu ihr Wissen um mögliche gesundheitliche Probleme der laktierenden Stute und des Saugfohlens. Im Anschluss erläutert die Expertin Dr. Christa Finkler-Schade, worauf Sie bei der Fütterung und Haltung von Stute und Fohlen achten sollten.

Dieses Seminar findet am 3. März von 18 bis 20 Uhr statt. Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf 30 Euro. Anmelden können Sie sich noch bis zum 2. März unter https://schadeundpartner.de/seminare/.

www.schadeundpartner.de