Brandenburg-Anhalt mit neuen Springpferdechampions

Wartet da schon der nächste Weltmeister oder die nächste Weltmeisterin drauf, in die Fußstapfen von DSP Alice zu treten? Auf jeden Fall wurden gestern in Neustadt/Dosse die talentiertesten DSP-Springpferde des Pferdezuchtverbands Brandenburg-Anhalt gekürt.

Die neue DSP-Championesse der fünfjährigen Springpferde hat jedenfalls schon mal verwandtschaftliche Verbindungen zu Simone Blums Superstute Alice. Sie hört auf den Namen Carleen und ist eine Tochter des inzwischen unter irischer Flagge international erfolgreichen Carleyle aus einer Mutter v. Askari. Letzterer ist bekanntlich der Vater von Alice. Züchter und Besitzer von Carleen ist Olaf Michaelis. Vorgestellt wurde sie in der Springpferdeprüfung Klasse L von Colin Hackert. Ihre Wernote: 8,5.

In der Gesamtwertung der Prüfung war das das drittbeste Ergebnis. Siegerin der ersten Abteilung wurde mit einer 8,7 die (allerdings schon sechsjährige) Westfalen-Stute Painted Rijanna v. Pilothago-Rüter, gezogen und im Besitz von Jochen Figge, vorgestellt von Felix Ewald. In der zweiten Abteilung setzte sich mit einer 8,6 die Hannoveraner Stute Cha Lady Fly PS v. Chacco-Blue-Sir Shutterfly unter Jasmin Selke-John an die Spitze. Hier ist das Gestüt Lewitz Züchter und Besitzer.

Sechsjährige

Die Sechsjährigen traten in einer Springprüfung Klasse M* an, bei der es ausschließlich nach Fehlern und Zeit ging. Die beste Vertreterin des Pferdezuchtverbands Brandenburg-Anhalt stammt aus der Zucht des Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse und ist hier auch zuhause: Terra v. Flipper d’Illo-Cellestial. Mit Christian Dietrich im Sattel benötigte sie 69,53 Sekunden für den Parcours. In der Gesamtwertung reichte das für Rang acht.

Der Sieg in der offenen Prüfung ging ins Zuchtgebiet Hannover dank der jedoch bereits achtjährigen Stakkato-Acord II-Stute Santa Sophia (Z.: Jens Buhl, B: Ronny Golle), die von Julien Golle in gerade mal 56,28 Sekunden durch den Parcours geritten wurde.

Sieben- und Achtjährige

In der schweren Klasse traten die sieben- und achtjährigen DSP-Springpferde an. Hier lieferte der achtjährige Schimmelhengst Call me crazy v. Chacco Me Biolley-Levisto (Z.: Cord Schröder) mit Felix Ewald für das Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse das beste Ergebnis. In der Gesamtwertung reichten seine fehlerfreien 62,97 Sekunden für Rang zwei.

Die goldene Schleife ging an den Westfalen-Hengst Calato v. Chambretto GT-Contendro (Z.: Josef Meyer), der mit seiner Besitzerin Charlotte Höing gerade mal 56,35 Sekunden benötigte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.