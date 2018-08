BuCha 2018: Zucchero und Schöne Scarlett dominieren bei den fünfjährigen Dressurpferden

Einen langen Tag hatten heute die Richter bei der Qualifikation fürs Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde. Heute morgen um acht ging das erste Pferd aufs Viereck. Abends um 19.17 Uhr das letzte. Die beiden Sieger waren im ersten und letzten Drittel des 80-köpfigen Starterfelds zu finden.

Um 10.30 Uhr schlug die Stunde für die Hannoveraner Stute Schöne Scarlett v. Scolari-Londonderry (Z.: ZG Bouws) unter Leslie Rohrbacher. Sie verließen das Viereck mit einer Gesamtnote von 8,8 (Trab, Ausbildung und Gesamteindruck: 9,0, Schritt und Galopp: 8,5), neue Führung. Es dauerte den ganzen Tag, bis das geschlagen werden konnte.

Aber in der letzten Startergruppe kam noch Zucchero, Oldenburger Hengst v. Zonik-Prince Thatch xx (Z.: Hans-Heinrich Brüning) unter Frederic Wandres, Vierter im Finale der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde 2018. Das Ergebnis machte ihn in Abwesenheit der beiden Medaillengewinner von Ermelo, Destacado und Candy, zum Favoriten. Er wurde dieser Rolle in den Augen der Richter (Rolf-Peter Fuss, Kerstin Holtkamp, Katja Westendarp) voll gerecht: Gesamtnote 9,2, 9,0 für Trab, Schritt und Durchlässigkeit, 9,5 für Galopp und Gesamteindruck.

Die Platzierungen

Damit lag der Oldenburger Hengst zwar notenmäßig vor der Hannoveraner Stute, aber da in zwei Abteilungen platziert wurden, durften beide die goldene Schleife entgegennehmen. Zweiter der ersten Abteilung hinter Zucchero wurde mit For Final ein weiterer Oldenburger Hengst, diesmal v. For Romance-Dimaggio (Z.: Sarah Kohl). Der Hengst wird seit einiger Zeit von Stella Charlott Roth geritten, die sich heute über eine 8,5 freuen konnte, wobei der Gesamteindruck mit 9,0 die höchste Teilnote erhielt.

Platz drei teilten sich mit je 8,3 die Hannoveraner Damon Hill-Gribaldi-Tochter Dominique MJ (Z.: ZG Wencek) unter Tanja Fischer und der ebenfalls hannoversch gezogene Friend For Life v. Fiorissimo-Sir Donnerhall (Z. u. B.: Gestüt Bonhomme) unter Lena Waldmann.

In der zweiten Abteilung wurden drei Pferde mit jeweils 8,4 gemeinsam auf dem zweiten Rang platziert: zum einen die Oldenburger Foundation-Sandro Hit-Tochter Feel Free (Z.: Indira Wallner) unter ihrer Besitzerin Bernadette Brune, dann der von Eva Möller vorgestellte Oldenburger Hengst Thiago v. Totilas aus der Wahajama, der ehemaligen Erfolgsstute von Ann-Kathrin Linsenhoff, die auch Züchterin ist, und schließlich der DSP-Hengst Be My Hero v. Belantis-Quaterman (Z.: Ulrike Schulz), den die Isabell Werth-Schülerin Lisa Wernitznig für das Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse präsentierte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.