Darmstadt-Kranichstein: Dynamic Dream stellt DSP-Spitzenfohlen

Der verhinderte Siegerhengst der NRW-Körung 2019, Dynamic Dream, stellte gestern Abend das Spitzenfohlen bei der DSP-Eliteauktion in Darmstadt-Kranichstein.

45.000 Euro legte „ein internationaler Sport- und Zuchtstall“ (so die Mitteilung des Verbandes) für das Hengstfohlen Dynamic Diamond v. Dynamic Dream-Brisbane-De Niro aus der Zucht von Caroline Tanner in Illertissen an.

Das dürfte dazu beitragen, dass Dynamic Diamonds Vater Dynamic Dream von der Station Helgstrand die endgültige Zuchtzulassung in Dänemark erhält, die auf der Kippe stand, als sich herausstellte, dass der Hengst gesundheitliche Probleme hat und daher seine Karriere unter dem Sattel wahrscheinlich beendet ist, noch ehe sie begonnen hat. Darum konnte der einstige Siegerhengst der NRW-Körung, dem der Titel dann wegen eines positiven Dopingbefundes aberkannt worden war, auch nicht an der obligatorischen Leistungsprüfung teilnehmen. Er durfte mit Sondergenehmigung decken. Ob er die letztendliche Zuchtzulassung bekommt, wollte der Dänische Warmblutzuchtverband von der Qualität seiner Fohlen abhängig machen.

Der zweithöchste Zuschlagspreis waren 34.000 Euro, die ein Hengstaufzüchter aus Baden-Württemberg für La Boom GE v. Le Formidable-Fürstenball ausgab. Das „GE“ im Namen des Hengstes steht für das Gestüt Elstertal von Steffen Jahn, wo La Boom zur Welt kam. Und nicht nur er.

Auch die Preisspitze im Springlager ist ein GE-Fohlen: Pride Star GE v. Big Star-Cornet Obolensky. Ausstellerin des Stutfohlens war allerdings Sandy Pöhler, die sich über einen Zuschlagspreis von 18.000 Euro freuen konnte.

Der Durchschnittspreis der 71 Fohlen lag bei 10.577 Euro – ein neuer Rekord für die DSPler, auch wenn das Ausland sich eher zurückhielt. Lediglich drei Fohlen werden Deutschland verlassen. Eines ging nach Dänemark, eines nach Österreich und eines nach Luxemburg.