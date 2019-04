Dr. Werner Schade nicht länger Zuchtleiter und Geschäftsführer des Hannoveraner Verbandes

In wenigen Worten meldet der Hannoveraner Verband auf seiner Homepage eine weitreichende Personalentscheidung.

„Der Zuchtleiter und Geschäftsführer, Dr. Werner Schade, ist vom Geschäftsführenden Vorstand bis auf Weiteres von seinen Ämtern freigestellt worden. Die Aufgaben werden vorerst von den jeweiligen Stellvertretern übernommen.“

So die knappe Mitteilung auf der Hannoveraner Homepage.

Seit Wochen brodelt es beim Hannoveraner Verband. Dr. Werner Schade stand in der Kritik. Zuletzt hatte man unter anderem beschlossen, dass in Zukunft die Ämter des Zuchtleiters und Geschäftsführers nicht mehr in Personalunion besetzt werden sollten, wie es bei Schade noch der Fall gewesen war.