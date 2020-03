Dressurhengst Painted Black deckt nun auf Gestüt Schafhof

Die Familie Rath-Linsenhoff hat einen bewährten Vererber auf ihr Gestüt Schafhof geholt, den vierten schwarzen KWPN-Hengst.

Auf Facebook hat der Schafhof ein Video gepostet, auf dem Bretton Woods und Painted Black zu sehen sind, die sich jeder auf einem eigenen Paddock gegenüber stehen. Nadja Marx, die Deckstellenleiterin des Gestüts Schafhof berichtet:

„Painted Black steht seit Mittwoch vergangener Woche bei uns, momentan noch in Quarantäne, aber ab Anfang April steht er den Züchtern zur Verfügung.“ Es sei geplant, dass der Hengst erst einmal diese Saison auf dem Schafhof zum Deckeinsatz kommt. Ergeben hatte sich die Kooperation beim Turnier in Doha, wo sowohl Painted Blacks Besitzerin Morgan Barbançon als auch Schafhof-Chef Matthias-Alexander Rath am Start waren.

Über Painted Black

Der 23-jährige Painted Black war zunächst mit Anky van Grunsven und später mit Morgan Barbançon international erfolgreich. Mit letzterer vertrat er Spanien bei den Olympischen Spielen 2012, den Weltreiterspielen 2014 und den Europameisterschaften 2015. Außerdem nahm er an zwei Weltcup-Finals teil, wurde 2009 Dritter unter van Grunsven und 2015 Achter mit Barbançon.

Die EM in Aachen war das letzte Turnier von Painted Black. Danach ging er ganz in die Zucht. Mit Gribaldi und Ferro führt er in den vorderen Generationen zwei der führenden KWPN-Dressurvererber im Pedigree.

In Deutschland sind aktuell vier gekörte Söhne bei der FN registriert, von denen drei im Hengstbuch I eingetragen sind. Die bekanntesten sind sicher Bon Bravour, der bei Anky van Grunsven steht, und Enzo Ferrari.

Zudem sind 41 eingetragene Sportpferde von Painted Black registriert, sieben im zurückliegenden Datenjahr. Zehn Nachkommen können Dressurerfolge in Klasse S aufweisen.

www.gestuet-schafhof.com